Естественный замор или разлив нефти? На побережье Азовского моря массово гибнет рыба

Краснодарский край

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  • © Скриншот из сообщества «Туподар» во ВКонтакте vkvideo.ru
    © Скриншот из сообщества «Туподар» во ВКонтакте vkvideo.ru

В Славянском районе обнаружили массовый мор рыбы и креветок. Мнения экологов и ученых о причинах разделились

23 июля в сообществе «Туподар» во «ВКонтакте» опубликовали видео с побережья Азовского моря в районе урочища Кучугуры Славянского района. На кадрах видно, как волны выбрасывают на сушу мертвых мелких бычков, креветок, а также крупных осетров и камбалу.

В инновационно-технологическом центре аквакультуры КубГАУ сообщили «Кубань 24», что происходящее является ежегодным природным процессом, связанным с прогревом воды и падением уровня кислорода.

«Заморные явления в Азово-Черноморском бассейне — это естественный ежегодный процесс. К полному уничтожению популяции они не приведут, но необходима динамика, изучение и постоянный мониторинг», — прокомментировала кандидат биологических наук Екатерина Максим.

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Руководитель инспекции Азово-Кубанского отдела Росрыболовства Владимир Писаренко рассказал СМИ, что специалисты ведомства уже обследуют береговую линию. В случае подтверждения факта массовой гибели на место вызовут научных сотрудников ВНИРО для отбора проб воды и биоматериала.

Также ситуацию прокомментировал эколог Евгений Витишко. По его мнению, причиной мора мог стать разлив нефти в акватории Азовского моря.

«Мор рыбы в огромных масштабах, в том числе и русского осетра. Площадь растекания нефти по поверхности воды зависит от объема разлива, физических свойств нефти, времени и метеоусловий. Тонна нефти способна покрывать пленкой до 12 кв. км водной поверхности. Это препятствует газообмену, проникновению солнечного света и затрудняет естественное испарение. Пленка перекрывает доступ воздуха к воде, из-за чего рыбы и другие водные обитатели погибают от нехватки кислорода», — подчеркнул эколог.

Как писали Юга.ру, за последние 28 лет в Азовском море популяция леща сократилась на 95% из-за солености воды.

Азовское море Водоемы Нефть Разлив нефти Рыболовство Славянский район Экология

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