Естественный замор или разлив нефти? На побережье Азовского моря массово гибнет рыба

В Славянском районе обнаружили массовый мор рыбы и креветок. Мнения экологов и ученых о причинах разделились

23 июля в сообществе «Туподар» во «ВКонтакте» опубликовали видео с побережья Азовского моря в районе урочища Кучугуры Славянского района. На кадрах видно, как волны выбрасывают на сушу мертвых мелких бычков, креветок, а также крупных осетров и камбалу.



В инновационно-технологическом центре аквакультуры КубГАУ сообщили «Кубань 24», что происходящее является ежегодным природным процессом, связанным с прогревом воды и падением уровня кислорода.

«Заморные явления в Азово-Черноморском бассейне — это естественный ежегодный процесс. К полному уничтожению популяции они не приведут, но необходима динамика, изучение и постоянный мониторинг», — прокомментировала кандидат биологических наук Екатерина Максим.