Ливни, град и похолодание: в последние выходные июля на Кубани испортится погода

Краснодарский край

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  • © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру
    © Фото Юлии Шафоростовой, Юга.ру

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Краснодарском крае 25 и 26 июля

Краснодарский ЦГМС сообщил, что в последние выходные июля Кубань накроет непогода. В регионе прогнозируют ливень с грозой, градом и сильным ветром с порывами до 20 м/с.

На Черноморском побережье шторм:

Температура воздуха ночью составит 14–19 °C, днем — 26–31 °C. В горах ночью — 10–15 °C, днем — 15–20 °C. На Черноморском побережье ночью — 18–23 °C, а днем — 25–30 °C.

В Краснодаре в субботу, 25 июля, пройдет сильный ливень с грозой, а в воскресенье сохранится дождливая погода, но гроз не ожидается. Порывы ветра могут достигать 12–14 м/с. Температура воздуха ночью — 18–20 °C, днем — не выше 22–23 °C.

Как писали Юга.ру, на Кубани до конца недели действует штормовое предупреждение из-за непогоды.

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Ливни, град и похолодание: в последние выходные июля на Кубани испортится погода
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