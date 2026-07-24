В Анапе туристы фотографировались с выбросившимся на берег дельфином. Он погиб до приезда волонтеров

Вместо того чтобы вызвать спасателей или волонтеров, отдыхающие бросились к животному с телефонами. Они начали гладить дельфина, фотографироваться и снимать его на видео.

24 июля телеграм-канал «ЧП Краснодар» сообщил , что накануне днем в Анапе афалина оказалась на мелководье. Вероятно, она была больной или дезориентированной.

К моменту, когда на место прибыли волонтеры центра спасения дельфинов «Дельфа», животное было уже мертво. Спасти его не удалось.

Важно понимать, что китообразное на мелководье не уплывает и позволяет себя трогать не из дружелюбия, а от полного истощения. Для морского млекопитающего в таком состоянии любой контакт с людьми — смертельный стресс.

Пресс-служба центра спасения дельфинов «Дельфа» прокомментировала случившееся. По ее данным, от звонка на горячую линию до приезда специалистов прошло около 15 минут.

«За это время афалина погибла в окружении кричащей толпы. Дельфин умер, а люди продолжали трогать и фотографироваться. И даже присутствие наших специалистов, которые брали пробы для исследований, не могло их остановить. Вместо шанса на спасение или паллиативной помощи дельфин получил острый стресс, который ускорил наступление его гибели. Кроме того, люди не только мучили и пугали дельфина, они также подвергали опасности себя и своих детей — так как у нас с китообразными есть ряд общих инфекционных заболеваний, в том числе очень опасных», — заявили в «Дельфе».

Если вы стали свидетелем выброса дельфина в Краснодарском крае, не стоит выталкивать его обратно в море или вытаскивать их на берег. Необходимо позвонить на горячую линию по телефону: +7 (938) 888-15-95, снять одноминутное видео и отправить волонтерам с точными координатами.



Важно сохранять спокойствие, не кричать, чтобы не создавать стресс себе и животному, и дождаться специалистов.

Как писали Юга.ру, в начале июля под Анапой в тестовом режиме заработал первый госпиталь для дельфинов.