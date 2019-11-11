В центре Краснодара введут одностороннее движение в переулке возле «Авроры»

В Краснодаре в начале декабря станет односторонним движение автомобилей на участке переулка Курганного между улицами Коммунаров и Красной

По участку переулка Курганного от Коммунаров до дома № 2 машины смогут двигаться только в направлении улицы Красной.

Решение изменить схему приняла городская комиссия по безопасности дорожного движения. Одностороннее движение по переулку Курганному позволит автомобилистам без препятствий выезжать на Красную.

«Дорога на этом участке двухполосная и, несмотря запрещающие знаки, на проезжей части нередко оставляют автомобили, что провоцирует заторы и аварийные ситуации», — отметил директор городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Схема дорожного движения изменится с 3 декабря, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара. В департаменте транспорта добавили, что стоянка машин на левой полосе будет разрешена.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре ввели одностороннее движение в проезде возле улицы Красных Партизан.