На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку
В Назрани 1 декабря во время турнира по боевому самбо спортсмены и болельщики устроили массовую драку
Во дворце спорта в Назрани во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, после чего толпа болельщиков побежала на татами.
«Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», — написал ТАСС со ссылкой на сообщение министерства спорта Ингушетии.
В минспорте республики уточнили, что не были организаторами соревнований, только предоставили площадку федерации боевого самбо.
Всероссийская федерация самбо (ВФС) подала заявление в прокуратуру и Министерство юстиции. Президент ВФС Сергей Елисеев заявил ТАСС, что у федерации боевого самбо нет права проводить такие турниры.
Массовые драки на спортивных мероприятиях случаются нередко. Юга.ру не раз рассказывали о потасовках между спортсменами и фанатами. Один из таких инцидентов произошел в 2011 году, его участником стал нынешний главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, который на тот момент выступал за молодежку «Краснодара». Матч черно-зеленых против «Терека» (с 2017 года «Ахмат»), который проходил в Грозном, был прерван из-за потасовки между игроками, во время которой на поле выбежали болельщики и стали избивать футболистов. Судья удалил Гогниева, после чего сотрудники чеченской полиции избили форварда.
Еще один случай с участием южных клубов произошел 1 мая 2017 года. Перед матчем «Краснодар» — «Анжи» фанаты команд-соперников устроили потасовку возле стадиона. После этого черно-зеленые внесли в черный список своих болельщиков, которые участвовали в драке, и на год запретили им посещать домашние матчи.
В сентябре 2019 года фанаты «Алании» и ЦСКА подрались во Владикавказе перед матчем Кубка России. А в октябре массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала».
Драки случаются даже на детских турнирах. Так, в апреле 2018 года в Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители.
Конфликты происходят не только на футбольных матчах. Летом 2019 года дагестанские регбисты устроили массовую драку на чемпионате России. А в октябре в потасовку переросла ссора спортсменов после турнира MMA в Сочи.
В ноябре матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой, к которой присоединились запасные игроки и фанаты.
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