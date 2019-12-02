На турнире по самбо в Ингушетии спортсмены с болельщиками подрались стенка на стенку

В Назрани 1 декабря во время турнира по боевому самбо спортсмены и болельщики устроили массовую драку

Во дворце спорта в Назрани во время соревнований по боевому самбо произошла потасовка. Во время схватки один спортсмен толкнул другого, после чего толпа болельщиков побежала на татами. «Столкновение сторон прекратилось быстро, служба безопасности спорткомплекса оперативно отреагировала, нарушителей вывели из зала, никто не травмирован и в правоохранительные органы не привлекался», — написал ТАСС со ссылкой на сообщение министерства спорта Ингушетии. В минспорте республики уточнили, что не были организаторами соревнований, только предоставили площадку федерации боевого самбо. Всероссийская федерация самбо (ВФС) подала заявление в прокуратуру и Министерство юстиции. Президент ВФС Сергей Елисеев заявил ТАСС, что у федерации боевого самбо нет права проводить такие турниры.