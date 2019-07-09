Новый спонсор ФК «Спартак-Владикавказ» переименовал его в «Аланию Владикавказ»

Гуриев — владелец и совладелец нескольких красноярских компаний, сын красноярского металлургического магната, гендиректора ООО «Новоангарский обогатительный комбинат» Владимира Гуриева. О переименовании клуба он сообщил на пресс-конференции 9 июля. По словам Гуриева, в футбол его привел исключительно патриотизм, потому что «больно было смотреть на то, какие места занимает наш клуб» (по итогам сезона «Спартак-Владикавказ» занял 13-ю строчку турнирной таблицы зоны «Юг» ПФЛ — прим.).

«Место "Алании" — в элите российского футбола. Сделаем все возможное для этого, но как скоро получится — не готов пока сказать», — цитирует Гуриева осетинский портал «Основа».

В числе первоочередных проектов он назвал восстановление тренировочной базы и футбольных полей.

Главным тренером «Алании Владикавказ» стал Спартак Гогниев. Первая игра владикавказского клуба в новом сезоне под новым названием пройдет 16 июля на домашнем стадионе. Соперником станет «Легион Динамо».

При этом, как передает ИА «Рес», клуб «Спартак-Владикавказ» также продолжит существовать. Костяком коллектива станут игроки ФК «Спартак-2», спонсироваться клуб будет из бюджетных средств. На сезон-2019/20 в ПФЛ заявились обе команды.