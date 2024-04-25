На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра

Краснодарский край, Крым

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  • Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Крымский мост © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Пунктов досмотра транспорта на Крымском мосту станет больше перед майскими праздниками и летним сезоном

Глава Крыма Сергей Аксенов 23 апреля сообщил, что на Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра автомобилей к майским праздниками и началу туристического сезона. По его словам, мост полностью готов к увеличению транспортной нагрузки.

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«Сегодня средний показатель времени ожидания по проезду через мост в часы пик составляет один час. Исключением является форс-мажор — сигнал о ракетной опасности, когда на время проезд ограничивается», — добавил он.

Новости об ограничениях проезда и пробках автомобилисты могут читать в телеграм-канале «Крымский мост: оперативная информация».

Как сообщали Юга.ру, за время спецоперации в Украине Крымский мост несколько раз подвергался атакам. Из-за досмотров до и после второй атаки, случившейся в июле 2023 года, пробки на подъездах к Крымскому мосту достигали 16 км.

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