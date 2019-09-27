Фанаты «Алании» и ЦСКА подрались во Владикавказе перед матчем Кубка России
Во Владикавказе полиция начала проверку после драки болельщиков футбольных клубов «Алания» и ЦСКА, которая произошла 25 сентября
«Алания» принимала на домашем поле ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Хозяева поля забили красно-синим, однако не смогли одолеть одного из лидеров Высшего дивизиона.
Перед футбольным поединком на перекрестке улиц Комсомольской и Шмулевича произошла потасовка между болельщиками. Личности троих участников драки установили. Одного из них задержали, сообщает «Спорт РИА Новости» со ссылкой на МВД по республике. Министр внутренних дел Северной Осетии назначил проверку.
Что касается игры, то она завершилась со счетом 1:3. Встреча стала самой посещаемой в 1/16 Кубка России. По данным РПЛ, 18 тыс. зрителей пришли на матч на стадионе «Спартак», вмещающем 32,4 тыс. человек.
Перед кубковым матчем «Советский спорт» написал, что стадион, на котором выступает команда, обветшал. Из-за этого клубу не разрешили пустить на арену более 15 тыс. болельщиков, верхние сектора трибун закрыли для безопасности. В пресс-службе «Алании» 23 сентября сообщили, что билеты раскупили за три дня, при этом они продавались не на все сектора, писал ТАСС.
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Полиция проводит проверку по факту массовой драки во Владикавказе. Инцидент произошел в среду на перекрестке улиц Комсомольская и Шмулевича незадолго до начала матча Кубка России. ⠀ Видеозапись с дракой распространилась в сети Instagram. По информации очевидцев, конфликт возник между болельщиками футбольных клубов «Анжи» и «ЦСКА». «Факт зарегистрирован в установленном порядке. ⠀ Установлено трое участников конфликта, один из которых задержан и принимаются меры по установлению остальных участников происшествия. В рамках доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех участников потасовки. Виновных привлекут к ответственности. ⠀ По данному факту министром внутренних дел Северной Осетии назначена служебная проверка», — сообщили корреспонденту «15-го Региона» в пресс-службе республиканского МВД. По информации ведомства, задержанный участник массовой драки является жителем Северной Осетии. #осетияирыстон #ossetia_vesti #новостиосетии #15region #владикавказсегодня
Юга.ру не раз рассказывали о потасовках как между футбольными фанатами, так и между самими игроками. Один из таких инцидентов произошел в 2011 году, а его участником стал нынешний главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, который на тот момент выступал за молодежку «Краснодара». Матч черно-зеленых против «Терека», который проходил в Грозном, был прерван из-за потасовки между игроками, во время которой на поле выбежали болельщики и стали избивать футболистов. Судья удалил Гогниева, после чего сотрудники чеченской полиции избили форварда.
Еще один случай с участием южных клубов произошел 1 мая 2017 года. Перед матчем «Краснодар» — «Анжи» фанаты команд-соперников устроили потасовку возле стадиона. После этого черно-зеленые внесли в черный список своих болельщиков, которые участвовали в драке, и запретили им посещать домашние матчи в течение года.
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