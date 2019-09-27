Фанаты «Алании» и ЦСКА подрались во Владикавказе перед матчем Кубка России

Во Владикавказе полиция начала проверку после драки болельщиков футбольных клубов «Алания» и ЦСКА, которая произошла 25 сентября

«Алания» принимала на домашем поле ЦСКА в рамках 1/16 финала Кубка России. Хозяева поля забили красно-синим, однако не смогли одолеть одного из лидеров Высшего дивизиона.

Перед футбольным поединком на перекрестке улиц Комсомольской и Шмулевича произошла потасовка между болельщиками. Личности троих участников драки установили. Одного из них задержали, сообщает «Спорт РИА Новости» со ссылкой на МВД по республике. Министр внутренних дел Северной Осетии назначил проверку.

Что касается игры, то она завершилась со счетом 1:3. Встреча стала самой посещаемой в 1/16 Кубка России. По данным РПЛ, 18 тыс. зрителей пришли на матч на стадионе «Спартак», вмещающем 32,4 тыс. человек.

Перед кубковым матчем «Советский спорт» написал, что стадион, на котором выступает команда, обветшал. Из-за этого клубу не разрешили пустить на арену более 15 тыс. болельщиков, верхние сектора трибун закрыли для безопасности. В пресс-службе «Алании» 23 сентября сообщили, что билеты раскупили за три дня, при этом они продавались не на все сектора, писал ТАСС.