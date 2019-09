Фанаты «Алании» и ЦСКА подрались во Владикавказе перед матчем Кубка России

View this post on Instagram

Полиция проводит проверку по факту массовой драки во Владикавказе. Инцидент произошел в среду на перекрестке улиц Комсомольская и Шмулевича незадолго до начала матча Кубка России. ⠀ Видеозапись с дракой распространилась в сети Instagram. По информации очевидцев, конфликт возник между болельщиками футбольных клубов «Анжи» и «ЦСКА». «Факт зарегистрирован в установленном порядке. ⠀ Установлено трое участников конфликта, один из которых задержан и принимаются меры по установлению остальных участников происшествия. В рамках доследственной проверки будет дана принципиальная оценка действиям всех участников потасовки. Виновных привлекут к ответственности. ⠀ По данному факту министром внутренних дел Северной Осетии назначена служебная проверка», — сообщили корреспонденту «15-го Региона» в пресс-службе республиканского МВД. По информации ведомства, задержанный участник массовой драки является жителем Северной Осетии. #осетияирыстон #ossetia_vesti #новостиосетии #15region #владикавказсегодня