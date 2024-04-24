В Железноводске снова состоится фестиваль «Железная грязь»

В Железноводске в августе в третий раз пройдет фестиваль «Железная грязь» (12+)

На площадь Ferrum доставят более 60 тонн лечебной грязи из Тамбуканского месторождения. По словам мэра города Евгения Бакулина, в программе также футбол и волейбол в грязи и многое другое.

Для самых юных гостей подготовят зону с бассейном, конкурсами, подвижными играми и фокусами.