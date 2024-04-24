В Железноводске снова состоится фестиваль «Железная грязь»
В Железноводске в августе в третий раз пройдет фестиваль «Железная грязь» (12+)
На площадь Ferrum доставят более 60 тонн лечебной грязи из Тамбуканского месторождения. По словам мэра города Евгения Бакулина, в программе также футбол и волейбол в грязи и многое другое.
Для самых юных гостей подготовят зону с бассейном, конкурсами, подвижными играми и фокусами.
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«У нас можно не только поправить своё здоровье, но и завоевать титул короля и королевы грязи. В этом году мероприятие планирует собрать ещё большее количество людей и положительных эмоций», — написал в совем телеграм-канале Бакулин.
Точные даты проведения фестиваля пока не называют.
Как писали Юга.ру, в торговом квартале «Центр города» в Краснодаре 28 апреля пройдет фестиваль собак дружелюбных пород. Можно будет увидеть многочисленных корги, джек-расселов, мальтипу, такс, французских булей.