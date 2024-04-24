В Железноводске снова состоится фестиваль «Железная грязь»

Ставропольский край

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  • © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Бакулина
    © Скриншот фото из телеграм-канала Евгения Бакулина

В Железноводске в августе в третий раз пройдет фестиваль «Железная грязь» (12+)

На площадь Ferrum доставят более 60 тонн лечебной грязи из Тамбуканского месторождения. По словам мэра города Евгения Бакулина, в программе также футбол и волейбол в грязи и многое другое.

Для самых юных гостей подготовят зону с бассейном, конкурсами, подвижными играми и фокусами.

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«У нас можно не только поправить своё здоровье, но и завоевать титул короля и королевы грязи. В этом году мероприятие планирует собрать ещё большее количество людей и положительных эмоций», — написал в совем телеграм-канале Бакулин.

Точные даты проведения фестиваля пока не называют.

Как писали Юга.ру, в торговом квартале «Центр города» в Краснодаре 28 апреля пройдет фестиваль собак дружелюбных пород. Можно будет увидеть многочисленных корги, джек-расселов, мальтипу, такс, французских булей.

отдых Развлечения Фестивали

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