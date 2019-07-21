Дагестанские регбисты устроили массовую драку на чемпионате России

Дагестан, Вся Россия

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Первый день ЧР по пляжному регби завершился массовой дракой игроков сборной Дагестана и команды «Слава»

Соревнования проходят 20-21 июля в Центре пляжных видов спорта «Динамо» в Москве.

В субботу, во время матча между местной командой «Слава» и «Дагестан», произошла потасовка. Конфликт спровоцировал один из регбистов сборной Дагестана, бросив песок в лицо сопернику. 

«Во время реализации попытки москвичей один из игроков команды их соперников бросил в лицо регбиста "Славы" щепотку песка. После этого началась драка с участием регбистов обеих команд», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.

По его словам, игроки дрались несколько минут, после чего их разняли тренеры и администраторы команд. Госпитализирован никто не был.

Судья встречи принял решение остановить матч при счете 5:5. При этом в результатах игрового дня на сайте Федерации регби России значится счет 6:5 в пользу «Славы». 

Федерация рассмотрит вопрос о санкциях в отношении обеих команд.

Драки Регби
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