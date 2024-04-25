В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Зеркало эпохи»

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко
    © Скриншот из электронного письма от пресс-службы Краснодарского музея имени Коваленко

В Краснодарском музее имени Коваленко 25 апреля открылась выставка участников четвертого ежегодного фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи» (12+)

В экспозицию вошли около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции и арт-объекты, созданные как начинающими, так и опытными художниками. Авторы в своих работах уделяют особое внимание значимости семьи, связям и традициям.

Фестиваль проходит в формате открытого конкурса. В 2024 году проект посвящён году семьи в России.

Выставка будет работать до 12 мая по адресу улица Красная, 15.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 30 апреля откроется коллективная экспозиция «Рельеф и цвет». Фактурную живопись, инсталляции и скульптуры представят Евгения Форова, Георгий Мотовилов, Алёна Удалова, Марина Волкова, Елена Балунец, Анна Бурцева и скульпторы Елена Прийма, Юрий Кувайцев, Виктор Лубенец и Алексей Кашанов.

Афиша Выставки Искусство Краснодар Музеи отдых Развлечения

Новости

В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Зеркало эпохи»
Опубликован первый трейлер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»
Мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей
На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра
На кладбище под Новороссийском похоронили собаку рядом с могилой хозяина. Некоторых жителей это возмутило
В 2024 году стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте