В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Зеркало эпохи»
В Краснодарском музее имени Коваленко 25 апреля открылась выставка участников четвертого ежегодного фестиваля современного искусства «Зеркало эпохи» (12+)
В экспозицию вошли около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции и арт-объекты, созданные как начинающими, так и опытными художниками. Авторы в своих работах уделяют особое внимание значимости семьи, связям и традициям.
Фестиваль проходит в формате открытого конкурса. В 2024 году проект посвящён году семьи в России.
Выставка будет работать до 12 мая по адресу улица Красная, 15.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском краевом выставочном зале 30 апреля откроется коллективная экспозиция «Рельеф и цвет». Фактурную живопись, инсталляции и скульптуры представят Евгения Форова, Георгий Мотовилов, Алёна Удалова, Марина Волкова, Елена Балунец, Анна Бурцева и скульпторы Елена Прийма, Юрий Кувайцев, Виктор Лубенец и Алексей Кашанов.