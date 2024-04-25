В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Зеркало эпохи»

В экспозицию вошли около 50 произведений живописи, графики, скульптуры, инсталляции и арт-объекты, созданные как начинающими, так и опытными художниками. Авторы в своих работах уделяют особое внимание значимости семьи, связям и традициям.

Фестиваль проходит в формате открытого конкурса. В 2024 году проект посвящён году семьи в России.

Выставка будет работать до 12 мая по адресу улица Красная, 15.