Мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей

Краснодарский край

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  • © Фото: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5309
    © Фото: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5309

В Сочи люди с инвалидностью могут отдохнуть на 68 оборудованных пляжах. Всего их 170

Первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина сообщила, что в 2023 году мэрия приобрела 40 пандусов для пляжей — теперь из 170 городских пляжей для инвалидов доступны 68.

«Потребность в инклюзивности городской среды растет, так как это касается не только инвалидов-колясочников, но и мам с детьми, людей временно нетрудоспособных и пожилого возраста. По разным экспертным оценкам — это 20-25% населения», — отметила Калинина.

  • © Фото: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5309
    © Фото: t.me/KalininaSvetlana_Vladimirovna/5309

В городе разрабатывают проект «Доступный Сочи». На курорте обновят список объектов, которые оборудованы для инвалидов: парки, скверы, автобусы, надземные и подземные переходы, а также места, где установлены пандусы и подъемники.

Для развития инклюзивного туризма в Сочи создадут новые маршруты, в том числе совместно с Сочинским нацпарком.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске к курортному сезону готовят 24 пляжа.

Инвалидность Пляжи Сочи Черное море

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