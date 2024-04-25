Мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей

В Сочи люди с инвалидностью могут отдохнуть на 68 оборудованных пляжах. Всего их 170

Первый заместитель главы Сочи Светлана Калинина сообщила, что в 2023 году мэрия приобрела 40 пандусов для пляжей — теперь из 170 городских пляжей для инвалидов доступны 68.

«Потребность в инклюзивности городской среды растет, так как это касается не только инвалидов-колясочников, но и мам с детьми, людей временно нетрудоспособных и пожилого возраста. По разным экспертным оценкам — это 20-25% населения», — отметила Калинина.