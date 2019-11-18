«Удары наносились в стиле кунг-фу». Матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой

В Астрахани 17 ноября игра 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между местным «Волгарем» и махачкалинским «Легион Динамо» завершилась дракой

Команды сыграли вничью — 1:1. Через несколько секунд после того, как арбитр дал финальный свисток, футболисты начали выяснять отношения. Стычка переросла в массовую драку, в которой участвовали представители обеих команд. К потасовке присоединились запасные игроки и болельщики. Массовая драка попала на видео.

По словам спортивного директора «Волгаря» Олега Целовальникова, игроки его команды не участвовали в драке — их избивали. «Если вы посмотрите видео, как таковой драки и не было. Драка — это обоюдное нанесение повреждений. А там было избиение наших игроков. Именно избиение. Потому что удары футболистами ”Легиона“ наносились руками, ногами, в стиле кунг-фу, даже был проведен болевой прием из борьбы. Нашего совсем юного футболиста Погосова вообще кинули с прогиба», — цитирует Sport24 Целовальникова. Отметим, что махачкалинцы провели матч без главного тренера: после игры с «Черноморцем», которая состоялась 3 ноября в Новороссийске, Ахмада Магомедкамилова дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.

Массовые драки до, во время и после спортивных событий случаются нередко. Юга.ру не раз рассказывали о потасовках как спортсменов, так и фанатов. Один из таких инцидентов произошел в 2011 году, его участником стал нынешний главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, который на тот момент выступал за молодежку «Краснодара». Матч «черно-зеленых» против «Терека», который проходил в Грозном, был прерван из-за потасовки между игроками, во время которой на поле выбежали болельщики и стали избивать футболистов. Судья удалил Гогниева, после чего сотрудники чеченской полиции избили форварда.

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