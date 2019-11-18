«Удары наносились в стиле кунг-фу». Матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой
В Астрахани 17 ноября игра 18-го тура Профессиональной футбольной лиги между местным «Волгарем» и махачкалинским «Легион Динамо» завершилась дракой
Команды сыграли вничью — 1:1. Через несколько секунд после того, как арбитр дал финальный свисток, футболисты начали выяснять отношения. Стычка переросла в массовую драку, в которой участвовали представители обеих команд. К потасовке присоединились запасные игроки и болельщики.
Массовая драка попала на видео.
По словам спортивного директора «Волгаря» Олега Целовальникова, игроки его команды не участвовали в драке — их избивали.
«Если вы посмотрите видео, как таковой драки и не было. Драка — это обоюдное нанесение повреждений. А там было избиение наших игроков. Именно избиение. Потому что удары футболистами ”Легиона“ наносились руками, ногами, в стиле кунг-фу, даже был проведен болевой прием из борьбы. Нашего совсем юного футболиста Погосова вообще кинули с прогиба», — цитирует Sport24 Целовальникова.
Отметим, что махачкалинцы провели матч без главного тренера: после игры с «Черноморцем», которая состоялась 3 ноября в Новороссийске, Ахмада Магомедкамилова дисквалифицировали на три матча за оскорбительное поведение в отношении официального лица матча.
Массовые драки до, во время и после спортивных событий случаются нередко. Юга.ру не раз рассказывали о потасовках как спортсменов, так и фанатов. Один из таких инцидентов произошел в 2011 году, его участником стал нынешний главный тренер «Алании» Спартак Гогниев, который на тот момент выступал за молодежку «Краснодара». Матч «черно-зеленых» против «Терека», который проходил в Грозном, был прерван из-за потасовки между игроками, во время которой на поле выбежали болельщики и стали избивать футболистов. Судья удалил Гогниева, после чего сотрудники чеченской полиции избили форварда.
Еще один случай с участием южных клубов произошел 1 мая 2017 года. Перед матчем «Краснодар» — «Анжи» фанаты команд-соперников устроили потасовку возле стадиона. После этого черно-зеленые внесли в черный список своих болельщиков, которые участвовали в драке, и запретили им посещать домашние матчи в течение года.
В сентябре 2019 года фанаты «Алании» и ЦСКА подрались во Владикавказе перед матчем Кубка России. А в октябре массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала».
Драки случаются даже на детских турнирах. Так, в апреле 2018 года в Сочи на стадионе во время детского футбольного матча подрались родители.
Потасовки происходят не только на футбольных матчах. Летом 2019 года дагестанские регбисты устроили массовую драку на чемпионате России. А в октябре в потасовку переросла ссора спортсменов после турнира MMA в Сочи.
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Матч «Волгаря» с махачкалинским «Легионом Динамо» завершился массовой дракой
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