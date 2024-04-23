В Сочи открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тысяч рублей
Застройщики ищут кота для новоселий и обещают ДМС с прививками будущему сотруднику и 50 тыс. рублей его владельцу
В вакансии на сайте объявлений указано, что компания ищет дружелюбного кота для новоселий. Согласно традициям, кот должен будет первым заходить в новое жилье и осматривать его перед заселением жильцов.
Работодатель хочет, чтобы будущий сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы: мурчал, умывал мордочку лапой, устраивал «ночной тыгыдык». А также ловил мышей на участке, умел держать хвост трубой и бережно относился к ремонту и мебели.
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Представители строительной компании «Серьезное дело» подтвердили редакции Юга.ру, что это не шутка, фирме действительно требуется пушистый сотрудник.
«Да, это вакансия реальная, мы строительная компания полного цикла, и предоставляем нашим клиентам весь спектр услуг, в том числе и «первый вход в дом кошки». Если вы счастливый обладатель пушистого комочка, присылайте фото и краткий рассказ о питомце. Мы обязательно рассмотрим кандидата».
Должность предполагает вахтовый график работы, питание за счет работодателя, соцпакет и ДМС с прививками. Успешному кандидату обещают зарплату в размере 50 тысяч рублей. Судя по всему, зарплату будет получать владелец животного.
Как писали ранее Юга.ру, 1 апреля в Краснодарском крае искали чтеца стихов крабам с зарплатой 300 тыс. рублей в месяц.