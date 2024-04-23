В Сочи открыли вакансию кота-вахтовика с зарплатой 50 тысяч рублей

Застройщики ищут кота для новоселий и обещают ДМС с прививками будущему сотруднику и 50 тыс. рублей его владельцу

В вакансии на сайте объявлений указано, что компания ищет дружелюбного кота для новоселий. Согласно традициям, кот должен будет первым заходить в новое жилье и осматривать его перед заселением жильцов.

Работодатель хочет, чтобы будущий сотрудник соблюдал все кошачьи ритуалы: мурчал, умывал мордочку лапой, устраивал «ночной тыгыдык». А также ловил мышей на участке, умел держать хвост трубой и бережно относился к ремонту и мебели.