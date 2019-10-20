Массовая драка произошла после турнира MMA в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 19 октября турнир Fight Nights Global 95 закончился массовой дракой

Ночью 34-летний российский боец Али Багаутинов в Сочи сразился с 31-летним казахстанцем Жалгасом Жумагуловым за титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Багаутинов уступил раздельным решением судей. Позже спортсмены начали ссориться, что переросло в драку. По словам журналиста Spors24, который присутствовал на поединке, после конфликта бойцы начали массовую драку. 

В начале октября в Грозном прошел турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 100. Через несколько дней после поединка умер 27-летний боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов из Узбекистана. Он покинул октагон на своих ногах, но позже впал в кому и перенес инсульт.

Драки Единоборства Сочи

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