Массовая драка произошла после турнира MMA в Сочи

Ночью 34-летний российский боец Али Багаутинов в Сочи сразился с 31-летним казахстанцем Жалгасом Жумагуловым за титул чемпиона Fight Nights в наилегчайшем весе (до 56,7 кг). Багаутинов уступил раздельным решением судей. Позже спортсмены начали ссориться, что переросло в драку. По словам журналиста Spors24 , который присутствовал на поединке, после конфликта бойцы начали массовую драку.

В начале октября в Грозном прошел турнир Absolute Championship Akhmat (ACA) 100. Через несколько дней после поединка умер 27-летний боец смешанных единоборств (ММА) Бекзод Нурматов из Узбекистана. Он покинул октагон на своих ногах, но позже впал в кому и перенес инсульт.