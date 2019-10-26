Массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»
Во время матча 14-го тура молодежного первенства России 26 октября футболисты грозненского «Ахмата» ввязались в драку с тульским «Арсеналом»
Массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» с «Арсеналом»
Во время матча 14-го тура молодежного первенства России 26 октября футболисты грозненского «Ахмата» ввязались в драку с тульским «Арсеналом»
В конце первого тайма, на 39-й минуте встречи, после фола игрока тульского клуба, произошла потасовка. После драки арбитр сделал три удаления: красные карточки достались «ахматовским» форварду Таймазу Хизриеву и защитнику Мурсалину Денилханову, а также защитнику «Арсенала» Никите Мельникову.
Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».
Драка в матче молодежек Ахмат - Арсенал pic.twitter.com/SHZekxc5cX— Морковка Нигана (@NeganandLucil) October 26, 2019
44' Затягивается пауза в Грозном. Арбитр пытается разобраться кого нужно удалить.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 26, 2019
45' Три удаления в нашем матче. Сейчас будем разбираться кто же покинул поле.— ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) October 26, 2019
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