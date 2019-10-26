Массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» и «Арсенала»

Чечня

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Во время матча 14-го тура молодежного первенства России 26 октября футболисты грозненского «Ахмата» ввязались в драку с тульским «Арсеналом»

Массовая драка произошла в Грозном на матче молодежек «Ахмата» с «Арсеналом»

Во время матча 14-го тура молодежного первенства России 26 октября футболисты грозненского «Ахмата» ввязались в драку с тульским «Арсеналом»

В конце первого тайма, на 39-й минуте встречи, после фола игрока тульского клуба, произошла потасовка. После драки арбитр сделал три удаления: красные карточки достались «ахматовским» форварду Таймазу Хизриеву и защитнику Мурсалину Денилханову, а также защитнику «Арсенала» Никите Мельникову.

Матч завершился со счетом 3:1 в пользу «Арсенала».

Грозный Драки Стадион «Ахмат-Арена» ФК «Арсенал» ФК «Ахмат»

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