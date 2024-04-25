Опубликован первый трейлер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

В мире

Распечатать

  • Кадр из трейлера к фильму «Граф Монте-Кристо» © Скриншот видео с YouTube-канала «Атмосфера Кино»
    Кадр из трейлера к фильму «Граф Монте-Кристо» © Скриншот видео с YouTube-канала «Атмосфера Кино»

В сети появился первый трейлер фильма «Граф Монте-Кристо» по одноимённому роману Александра Дюма (18+)

Сценаристами и режиссёрами фильма стали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. Главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ.

19-летний моряк Эдмон Дантес приезжает в Марсель, чтобы обручиться с Мерседес. Однако на руку девушки имеет виды и её кузен Фернан. Эдмона предали завистливые друзья, объявили бонапартистским заговорщиком и посадили в тюрьму неприступного замка Иф. Через 14 лет ему удаётся бежать и завладеть сокровищами, спрятанными на острове Монтекристо.

«Граф Монте-Кристо» считается французской классикой. Одно из наиболее экранизируемых произведений мировой литературы.

В российских кинотеатрах фильм стартует 26 сентября. 

Как писали Юга.ру, на YouTube-канале Walt Disney Studios появился трейлер биографического фильма «Девушка и море». Лента посвящена американской пловчихе и олимпийской чемпионке Гертруде «Труди» Эдерле.

Афиша Кино Кинопрокат

Новости

В Краснодаре откроется выставка современного искусства «Зеркало эпохи»
Опубликован первый трейлер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»
Мэрия Сочи оборудовала для инвалидов 68 из 170 пляжей
На Крымском мосту увеличат количество пунктов досмотра
На кладбище под Новороссийском похоронили собаку рядом с могилой хозяина. Некоторых жителей это возмутило
В 2024 году стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей

Лента новостей

Реклама на сайте