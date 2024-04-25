Опубликован первый трейлер новой экранизации «Графа Монте-Кристо»

Сценаристами и режиссёрами фильма стали Матье Делапорт и Александр де Ла Пательер. Главную роль сыграл французский актер Пьер Нинэ.

19-летний моряк Эдмон Дантес приезжает в Марсель, чтобы обручиться с Мерседес. Однако на руку девушки имеет виды и её кузен Фернан. Эдмона предали завистливые друзья, объявили бонапартистским заговорщиком и посадили в тюрьму неприступного замка Иф. Через 14 лет ему удаётся бежать и завладеть сокровищами, спрятанными на острове Монтекристо.

«Граф Монте-Кристо» считается французской классикой. Одно из наиболее экранизируемых произведений мировой литературы.

В российских кинотеатрах фильм стартует 26 сентября.