В 2024 году стоимость дач в Краснодарском крае выросла до 2,7 млн рублей

По его данным, в первом квартале 2024 года Краснодарский край стал лидером по количеству дач, выставленных на продажу. За этот период на Кубани насчитывалось 2,6 тыс. таких объектов. При этом спрос на дачи сократился на 34,8% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, а в сравнении с четвертым кварталом того же года — вырос на 2,3%.

Также в Ставропольском крае спрос на покупку загородного жилья в начале 2024 года снизился на 32,6%, а в Ростовской области — на 27,5%. На Ставрополье в этот период насчитывалось 1,2 тыс. дач, на Дону — около 1 тыс. дач.



Еремкин рассказал, что за последний год в Ставропольском крае средняя стоимость данных объектов увеличилась с 780 тыс. до 1,2 млн руб. (+53,8%), а в Ростовской области — с 790 тыс. до 990 тыс. руб. (+25,3%).



«Среди прочих форматов загородной недвижимости (дома, коттеджи и таунхаусы) дачи являются самым доступным по цене форматом. Цены на такие объекты повысились в силу общих инфляционных процессов. Однако при дальнейшем ослаблении спроса рост цен на дачи в этих локациях может приостановиться или даже прекратиться. В Ростовской области, где за последний квартал наблюдается снижение среднего ценника», — заявил эксперт.