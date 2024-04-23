Производство красной икры на Кубани сократилось на 74% в 2024 году

Краснодарский край

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  • © Фото пользователя timolina с сайта freepik.com
    © Фото пользователя timolina с сайта freepik.com

В Краснодарском крае в январе-марте 2024 года произвели 1,47 тыс. тонны лососевой икры

На Кубани в начале 2024 года объем производства натуральной лососевой икры составил 1,47 тыс. тонны. Это на 74% меньше по сравнению ч аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

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В январе-марте 2023 года в Краснодарском крае произвели 5,61 тыс. тонн натуральной икры.

«В отношении икры натуральной лососевых пород рыб прослеживается отрицательная динамика, а именно за текущий год произведено на 74% меньше указанной продукции, чем в предыдущем. Управление полагает, что такая динамика связана с экономической составляющей предприятия, а также потребительским спросом», — рассказали СМИ в пресс-службе ведомства.

Также в управлении заявили, что за январь-март 2023 года в регионе произвели 5,9 тыс. тонн структурированной икры — икорной массы с пищевыми добавками.

Напомним, что в Краснодарском крае выращивают фрукты, цветы и ягоды из пробирки.

Как сообщали ранее Юга.ру, ученые предложили солить медуз из Азовского моря для сокращения их популяции.

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