Производство красной икры на Кубани сократилось на 74% в 2024 году

В Краснодарском крае в январе-марте 2024 года произвели 1,47 тыс. тонны лососевой икры

На Кубани в начале 2024 года объем производства натуральной лососевой икры составил 1,47 тыс. тонны. Это на 74% меньше по сравнению ч аналогичным периодом 2023 года. Об этом пишет «Деловая газета. Юг» со ссылкой на пресс-службу Южного межрегионального управления Россельхознадзора.

В январе-марте 2023 года в Краснодарском крае произвели 5,61 тыс. тонн натуральной икры.

«В отношении икры натуральной лососевых пород рыб прослеживается отрицательная динамика, а именно за текущий год произведено на 74% меньше указанной продукции, чем в предыдущем. Управление полагает, что такая динамика связана с экономической составляющей предприятия, а также потребительским спросом», — рассказали СМИ в пресс-службе ведомства.

Также в управлении заявили, что за январь-март 2023 года в регионе произвели 5,9 тыс. тонн структурированной икры — икорной массы с пищевыми добавками.