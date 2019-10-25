Кубанский суд обязал The Times, The Telegraph и The Nation удалить порочащие Дерипаску статьи
Арбитражный суд Краснодарского края 25 октября удовлетворил иск бизнесмена Олега Дерипаски о защите деловой репутации к зарубежным СМИ
Иск на издания The Times, The Telegraph и The Nation Дерипаска подал в сентябре. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд.
Сторона Дерипаски потребовала в суде признать эти публикации недостоверными и порочащими его деловую репутацию. Также бизнесмен потребовал удалить публикации с сайтов изданий и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.
Суд удовлетворил иск полностью. Ответчики на заседание не явились и не представили суду иных материалов и доказательств, передает «Интерфакс».
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В апреле 2018 года Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США, из-за чего состояние бизнесмена сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group, а в мае ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+.
В январе 2019-го санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли после того, как бизнесмен снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.
В марте бизнесмен также подал иск в американский суд против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.
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