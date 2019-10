Кубанский суд обязал The Times, The Telegraph и The Nation удалить порочащие Дерипаску статьи

Иск на издания The Times, The Telegraph и The Nation Дерипаска подал в сентябре. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд.

Сторона Дерипаски потребовала в суде признать эти публикации недостоверными и порочащими его деловую репутацию. Также бизнесмен потребовал удалить публикации с сайтов изданий и опубликовать опровержение в течение 10 дней с момента принятия судебного решения.

Суд удовлетворил иск полностью. Ответчики на заседание не явились и не представили суду иных материалов и доказательств, передает «Интерфакс».