Уничтожены целые пасеки. В Ставропольском крае массово погибли пчелы после обработки полей

Ставропольский край

  © Скриншоты видео Анастасии Полтавцевой
В Ставропольском крае произошло массовое отравление пчел после обработки полей пестицидами

14 мая издание «Блокнот Ставрополь» сообщило, что в городе Ипатово Ставропольского края массово погибли пчелы. Владелица домашней пасеки обратилась в редакцию и рассказала, что после возвращения с рапсовых полей пчелы стали терять координацию и гибнуть.

Оказалось, что в городе обрабатывали поля. По ее словам, использовался пестицид «Цепеллин» — один из самых опасных для пчел. Также женщина рассказала, что администрация не предупредила жителей о запланированных работах.

«Как с нуля это восстанавливать? Одна семья стоит не меньше 50 тысяч рублей: кто возместит потери, поможет с приобретением новых? Сейчас нам говорят, что объявление о грядущих работах было опубликовано в районной газете. Но разве сегодня их кто-то читает? Есть современные способы получения информации, почему в мессенджерах, группах никто не дал объявлений», — поделилась женщина.

«Ужас! Потравили все живое своими обработками полей: и пчел, и птиц, и животных. Страшно от того, что они выращивают!», — пишут в комментариях к новости.

Еще одна владелица пасеки, Анастасия Полтавцева, показала видео ульев и добавила к нему комментарии: 

«Наступила гробовая тишина. Некому жужжать. Обработка ядохимикатами превратила все наши труды в кладбище пчел. Муж всеми силами сохранял дело, которое ему передал отец». 

Она рассказала, что еще 8 мая ульи были полны жизни, однако уже к 13 мая пчелы практически полностью погибли. 

Пчеловоды считают, что при оповещении о химобработке могли быть допущены нарушения. Например, не были указаны точные сроки обработки, период изоляции пчел и способ применения пестицидов. 

«Химия вблизи города — мина замедленного действия для каждого из нас. Пчелы погибают первыми», — добавила девушка.

15 мая министр сельского хозяйства Ставропольского края Константин Ишаков сообщил, что министерство запросило информацию об обработках для проведения «контрольно-надзорных мероприятий». Он также добавил, что пчеловоды должны сообщить о местах размещения ульев и следить за объявлениями в сельской газете. 

