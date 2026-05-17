Уничтожены целые пасеки. В Ставропольском крае массово погибли пчелы после обработки полей

14 мая издание «Блокнот Ставрополь» сообщило, что в городе Ипатово Ставропольского края массово погибли пчелы. Владелица домашней пасеки обратилась в редакцию и рассказала, что после возвращения с рапсовых полей пчелы стали терять координацию и гибнуть.

Оказалось, что в городе обрабатывали поля. По ее словам, использовался пестицид «Цепеллин» — один из самых опасных для пчел. Также женщина рассказала, что администрация не предупредила жителей о запланированных работах.

«Как с нуля это восстанавливать? Одна семья стоит не меньше 50 тысяч рублей: кто возместит потери, поможет с приобретением новых? Сейчас нам говорят, что объявление о грядущих работах было опубликовано в районной газете. Но разве сегодня их кто-то читает? Есть современные способы получения информации, почему в мессенджерах, группах никто не дал объявлений», — поделилась женщина.

«Ужас! Потравили все живое своими обработками полей: и пчел, и птиц, и животных. Страшно от того, что они выращивают!», — пишут в комментариях к новости.