Дарим вещам новую жизнь. Экоцентр Краснодара объявил сбор ненужной одежды

  © Фото freepik, сайт freepik.com
Экоцентр «Чистая Среда» до 21 мая принимает одежду, аксессуары, книги, растения, предметы для дома

Краснодарский экоцентр «Чистая Среда» объявил сбор вещей для будущей гаражной распродажи. 

В центре принимают женскую, мужскую и детскую одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий), сумки, обувь, аксессуары, предметы для дома, канцелярию, актуальные книги, растения и товары для животных. В посте говорится, что вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии.

Вещи можно приносить до 21 мая включительно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Собранные вещи будут представлены на гаражной распродаже в честь дня рождения экоцентра, которая пройдет 24 мая.

Организаторы отметили, что акция поможет обновить пространство и подарить вещам новую жизнь. Все собранные средства с распродажи пойдут на поддержку работы экоцентра.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске 23 мая пройдет масштабный экофестиваль. В программе лекции и мастер-классы, зеленый рынок, распродажа вещей и акция по сбору вторсырья.

