Дарим вещам новую жизнь. Экоцентр Краснодара объявил сбор ненужной одежды
Экоцентр «Чистая Среда» до 21 мая принимает одежду, аксессуары, книги, растения, предметы для дома
Краснодарский экоцентр «Чистая Среда» объявил сбор вещей для будущей гаражной распродажи.
В центре принимают женскую, мужскую и детскую одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий), сумки, обувь, аксессуары, предметы для дома, канцелярию, актуальные книги, растения и товары для животных. В посте говорится, что вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии.
Вещи можно приносить до 21 мая включительно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Собранные вещи будут представлены на гаражной распродаже в честь дня рождения экоцентра, которая пройдет 24 мая.
Организаторы отметили, что акция поможет обновить пространство и подарить вещам новую жизнь. Все собранные средства с распродажи пойдут на поддержку работы экоцентра.
