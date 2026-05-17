Дарим вещам новую жизнь. Экоцентр Краснодара объявил сбор ненужной одежды

В центре принимают женскую, мужскую и детскую одежду (кроме нижнего белья и чулочно-носочных изделий), сумки, обувь, аксессуары, предметы для дома, канцелярию, актуальные книги, растения и товары для животных. В посте говорится, что вещи должны быть чистыми, сухими и в хорошем состоянии.

Вещи можно приносить до 21 мая включительно с 12:00 до 20:00 по адресу улица Одесская, 48В. Собранные вещи будут представлены на гаражной распродаже в честь дня рождения экоцентра, которая пройдет 24 мая.

Организаторы отметили, что акция поможет обновить пространство и подарить вещам новую жизнь. Все собранные средства с распродажи пойдут на поддержку работы экоцентра.