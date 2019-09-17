Краснодарский суд рассмотрит иск Олега Дерипаски к зарубежным изданиям The Times, The Telegraph и The Nation

Бизнесмен Олег Дерипаска в сентябре подал иск в Краснодарский краевой арбитражный суд на зарубежные издания The Times, The Telegraph и The Nation

Заявление от миллиардера поступило 13 сентября. Его рассматривают в первой инстанции, указано в картотеке дел суда. Слушания еще не назначили.

Представитель бизнесмена рассказал РИА «Новости», что иск к изданиям The Nation, The Telegraph и The Times связан с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США. Он пояснил, что в марте Дерипаска подал иск против министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции. В качестве обоснования санкций минфин ссылался на три статьи, которые были опубликованы в зарубежных изданиям более десяти лет назад. Представитель уточнил, что в этих публикациях были слухи и домыслы, касающиеся бизнесмена. По его словам, эти обвинения никогда не были подтверждены в суде и не соответствуют действительности.

«Действующий закон предусматривает право российского гражданина защищать свою деловую репутацию в правовом споре с зарубежными СМИ в российском суде по месту своего жительства. В связи с этим иск против изданий подан в арбитражный суд Краснодарского края», — добавил представитель Дерипаски

Напомним, в апреле 2018 года Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США. За два первых дня после этого состояние Дерипаски сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group, а в мае ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+. В январе 2019-го санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли после того, как бизнесмен снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.