Дерипаска подал в суд на Минфин США

Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Окружной суд США (округ Колумбия) иск против Минфина США и его главы Стивена Мнучина, потребовав снять введенные против него санкции

В иске, как пишет Bloomberg, бизнесмен сообщает, что из-за санкций его состояние снизилось на $7,5 млрд. В документе Дерипаска называет себя жертвой «политической борьбы и постоянной реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы в США 2016 года. Он утверждает, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США преследовало его несправедливо и незаконно. Кроме того, отмечает бизнесмен, санкции привели к опустошению не только его богатства, но и деловой репутации, так как он был «фактически отстранен от международного делового сообщества и мировой финансовой системы».

Как писали Юга.ру, Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США в апреле 2018 года. За два первых дня после этого состояние Дерипаски сократилось более чем на 2 млрд долларов. В январе санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» были сняты после того как бизнесмен снизил в них долю, потеряв контроль. Так, в феврале 2018 года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group. 18 мая покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «Русала». Также он согласился снизить свою долю в En+. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.