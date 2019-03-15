Дерипаска подал в суд на Минфин США
Российский бизнесмен Олег Дерипаска подал в Окружной суд США (округ Колумбия) иск против Минфина США и его главы Стивена Мнучина, потребовав снять введенные против него санкции
В иске, как пишет Bloomberg, бизнесмен сообщает, что из-за санкций его состояние снизилось на $7,5 млрд. В документе Дерипаска называет себя жертвой «политической борьбы и постоянной реакции на предполагаемое вмешательство России» в президентские выборы в США 2016 года.
Он утверждает, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США преследовало его несправедливо и незаконно. Кроме того, отмечает бизнесмен, санкции привели к опустошению не только его богатства, но и деловой репутации, так как он был «фактически отстранен от международного делового сообщества и мировой финансовой системы».
Читайте также:
Как писали Юга.ру, Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США в апреле 2018 года. За два первых дня после этого состояние Дерипаски сократилось более чем на 2 млрд долларов.
В январе санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» были сняты после того как бизнесмен снизил в них долю, потеряв контроль. Так, в феврале 2018 года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group. 18 мая покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «Русала». Также он согласился снизить свою долю в En+.
При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.
Сейчас Forbes оценивает состояние 51-летнего бизнесмена в $3,6 млрд. В июне его состояние составляло 4,2 млрд долларов. А до введения санкций — в январе 2018 года — Дерипаска входил в топ-25 богатейших людей России по версии Forbes с состоянием в $5,1 млрд. В марте прошлого года он попал в список миллиардеров с наибольшим доходом.
Без каких пяти инструментов нельзя обойтись на кухне
Матч завершился со счетом 1:1, ФК «Краснодар» выбыл из Лиги Европы
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.