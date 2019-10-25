Юрист: Иностранные СМИ не обязаны исполнять решение кубанского суда по иску Дерипаски и удалять статьи

Краснодарский край, В мире

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Бизнесмен Олег Дерипаска через суд добился решения об удалении порочащих его статей в The Times, The Telegraph и The Nation, но издания могут этого не делать

25 октября Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Дерипаски о защите деловой репутации к зарубежным СМИ в полном объеме. 

Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Это статьи «Связанный с политиками олигарх заказал убийство банкира» в The Telegraph, «Миллиардер, связанный с мафией, шпионил за конкурентами» в The Times и заметка «Кремлевские связи Маккейна» в The Nation. Все три издания уведомили о дате заседания и вызвали в суд. Но ответчики на заседание не явились и не предоставили доказательств.

Дерипаски потребовал в суде признать эти публикации недостоверными и порочащими его деловую репутацию. Также он потребовал удалить публикации с сайтов изданий и опубликовать опровержение. Суд удовлетворил иск полностью.

При этом ответчики не обязаны исполнять решение кубанского суда.

«Решения российских судов не являются обязательными для признания и исполнения органами иностранных государств. Однако у России (также у СССР и РСФСР) есть двусторонние договоры о взаимной правовой помощи по различным видам дел. В тех странах, с кем у России есть такой договор, решения российских судов могут быть исполнены, если будет соответствующий запрос от российской стороны. С Великобританией и США такого договора нет. Формально это означает, что государства вправе не исполнять решения российских судов; действия российских судебных приставов не будут иметь для них никакого значения», — пояснила порталу Юга.ру старший юрист Центра защиты прав СМИ Светлана Кузеванова.

При этом юрист отметила, что ответчики, если узнают о решении суда, вправе добровольно удалить и опровергнуть размещенную информацию.

«Будут ли в отношении них какие-то санкции — сомневаюсь: с учетом отсутствия договора, о котором говорилось выше, привлечь их к ответственности просто невозможно, так как юрисдикция РФ распространяется только на РФ и на ряд связанных с ней субъектов, но не на граждан и компании, проживающих в других государствах», — добавила Кузеванова.

Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США в апреле 2018 года. Из-за этого его состояние сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group, а в мае ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+.

В январе 2019-го санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли после того, как бизнесмен снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.

В марте бизнесмен также подал иск в американский суд против Министерства финансов США, в котором оспаривает наложенные на него персональные санкции.

Клевета Олег Дерипаска Правосудие СМИ Суд

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