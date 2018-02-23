Дерипаска уходит с поста президента «Русала» и En+

Олег Дерипаска покидает пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group

На его должность назначен генеральный директор ОК «Русал» Владислав Соловьев, передает ТАСС.

В сообщении «Русала» отмечается, что по итогам рассмотрения советом директоров вопроса об изменениях в руководящих органах, Дерипаска покинет пост 15 марта.

При этом он останется в совете директоров «РусАла», и, в качестве рядового члена совета, будет получать годовое вознаграждение в размере 120 тысяч фунтов.

Соловьева на посту гендиректора заменит финдиректор Александра Бурико. Вознаграждение Соловьева в качестве президента и Бурико в качестве гендиректора — $3 миллиона в год плюс аналогичный бонус, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, о том, что Дерипаска уйдет с поста президента EN+ и «Русала» ранее писал «Коммерсантъ». Среди причин этого решения называлось включение Дерипаски в так называемый «кремлевский список» лиц, которым грозят американские санкции. Среди других версий кадровых перестановок называлось желание Дерипаски сосредоточиться на других задачах.

Дерипаска стал президентом En+ в 2013 году, а «РусАла» — в 2014 году, уступив должность гендиректора Соловьеву. Бизнесмен непосредственно возглавлял «РусАл» в 2000-2003 годах и позже снова взял на себя управление в кризисном 2009 году.

Дерипаска сейчас контролирует 48,13% «РусАла» и около 66% En+. Доля в «РусАле» вырастет до 56,88% после конвертации 8,75% акций «РусАла», принадлежащих Glencore, в GDR En+.