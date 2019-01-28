США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски

В мире

Распечатать

В США 27 января заявили, что сняли санкции с компаний En+, Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски

Читайте также:

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отменило ограничения. En+, Rusal и «Евросибэнерго» сократили прямую и косвенную долю участия Дерипаски в этих компаниях и ослабили его контроль.

Теперь большинство директоров в советах En+ и Rusal будут независимыми, отметила пресс-служба Министерства финансов США. Американские власти ожидают, что после снятия санкций компании будут работать открыто перед Минфином США.

Все санкции в отношении Дерипаски продолжают действовать.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. 

18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «Русала». Ранее он согласился снизить свою долю в En+. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в санкционный список.

Бизнес-сообщество Международные отношения Олег Дерипаска Санкции США
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Ростове двух 16-летних подростков нашли мертвыми в салоне машины
Глава станицы Елизаветинской ездил на служебной машине в нерабочее время. Его оштрафовали на 500 рублей
Тела погибших в Керченском проливе турецких моряков отправят в Стамбул
В Анапе иномарка протаранила дверь кафе
Трое пьяных жителей Северной Осетии избили двух сотрудников ДПС и сорвали с одного из них погон
В Краснодаре водитель Infiniti врезался в дерево и сбежал, оставив в машине пассажирок

Лента новостей

Статьи

«Оно 2», «Звездные войны: Эпизод 9», «Джокер»

И еще 14 самых ожидаемых премьер 2019 года

Сбербанк потребовал от сети магазинов «Санги стиль» 1,5 млрд рублей долга

Статьи

Концерт рэпера GONE.Fludd, вечер памяти Владимира Высоцкого

И другие события Краснодара с 28 января по 3 февраля

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале