США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски

В США 27 января заявили, что сняли санкции с компаний En+, Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски

Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отменило ограничения. En+, Rusal и «Евросибэнерго» сократили прямую и косвенную долю участия Дерипаски в этих компаниях и ослабили его контроль.

Теперь большинство директоров в советах En+ и Rusal будут независимыми, отметила пресс-служба Министерства финансов США. Американские власти ожидают, что после снятия санкций компании будут работать открыто перед Минфином США.

Все санкции в отношении Дерипаски продолжают действовать.