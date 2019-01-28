США сняли санкции с компаний Олега Дерипаски
В США 27 января заявили, что сняли санкции с компаний En+, Rusal и ОАО «Евросибэнерго» Олега Дерипаски
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Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США отменило ограничения. En+, Rusal и «Евросибэнерго» сократили прямую и косвенную долю участия Дерипаски в этих компаниях и ослабили его контроль.
Теперь большинство директоров в советах En+ и Rusal будут независимыми, отметила пресс-служба Министерства финансов США. Американские власти ожидают, что после снятия санкций компании будут работать открыто перед Минфином США.
Все санкции в отношении Дерипаски продолжают действовать.
Как сообщали Юга.ру, в феврале 2018 года Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group.
18 мая Дерипаска покинул совет директоров En+, а 25 мая — совет директоров «Русала». Ранее он согласился снизить свою долю в En+. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в санкционный список.
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