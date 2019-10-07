Дерипаска вызвал в кубанский суд иностранные газеты The Nation, The Telegraph и The Times

Краснодарский край

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Бизнесмен Олег Дерипаска вызвал зарубежные СМИ в Арбитражный суд Краснодарского края по иску о защите деловой репутации

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Представители кубанского бизнесмена Олега Дерипаски направили письменные уведомления газетам The Nation, The Telegraph и The Times о дате первого заседания Арбитражного суда Краснодарского края по иску о защите деловой репутации предпринимателя, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.

Напомним, в сентябре бизнесмен подал в краевой арбитраж иск на зарубежные издания. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Дату предварительного заседания назначили на 11 октября, а известить ответчиков о дне рассмотрения дела необходимо было до 7 октября. При этом все документы перевели на английский язык.

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В апреле 2018 года Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США, из-за чего состояние бизнесмена сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group, а в мае ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+.

В январе 2019-го санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли после того, как бизнесмен снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.

Олег Дерипаска Санкции СМИ Суд США

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