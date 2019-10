Дерипаска вызвал в кубанский суд иностранные газеты The Nation, The Telegraph и The Times

Представители кубанского бизнесмена Олега Дерипаски направили письменные уведомления газетам The Nation, The Telegraph и The Times о дате первого заседания Арбитражного суда Краснодарского края по иску о защите деловой репутации предпринимателя, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.

Напомним, в сентябре бизнесмен подал в краевой арбитраж иск на зарубежные издания. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Дату предварительного заседания назначили на 11 октября, а известить ответчиков о дне рассмотрения дела необходимо было до 7 октября. При этом все документы перевели на английский язык.