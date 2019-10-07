Дерипаска вызвал в кубанский суд иностранные газеты The Nation, The Telegraph и The Times
Бизнесмен Олег Дерипаска вызвал зарубежные СМИ в Арбитражный суд Краснодарского края по иску о защите деловой репутации
Представители кубанского бизнесмена Олега Дерипаски направили письменные уведомления газетам The Nation, The Telegraph и The Times о дате первого заседания Арбитражного суда Краснодарского края по иску о защите деловой репутации предпринимателя, пишет ТАСС со ссылкой на адвоката истца Алексея Мельникова.
Напомним, в сентябре бизнесмен подал в краевой арбитраж иск на зарубежные издания. Обращение связано с публикациями, ставшими основанием для персональных санкций США против Дерипаски. Дату предварительного заседания назначили на 11 октября, а известить ответчиков о дне рассмотрения дела необходимо было до 7 октября. При этом все документы перевели на английский язык.
Читайте также:
В апреле 2018 года Олег Дерипаска и его активы попали в черный список США, из-за чего состояние бизнесмена сократилось более чем на 2 млрд долларов. В феврале того же года Дерипаска покинул пост президента «Русала» и En+ Group, а в мае ушел из совета директоров компаний. Также он согласился снизить свою долю в En+.
В январе 2019-го санкции с металлургической объединенной компании «Русал», энергетической En+ и «Евросибэнерго» сняли после того, как бизнесмен снизил в них долю и потерял контроль. При этом санкции в отношении самого Дерипаски продолжают действовать.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.