Атака БПЛА на Ростовскую область: обломки дронов повредили детский лагерь и университет

В Ростовской области после атаки беспилотников поврежден детский комплекс в Неклиновском районе и здание ДГТУ в Азове

17 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время отражения атаки на регион один из беспилотников упал на территории детского оздоровительного комплекса «Спутник» в селе Натальевка.

Обломки беспилотника повредили крышу одного из строений лагеря, однако возгорания не случилось. Никто из участников не пострадал.