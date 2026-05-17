Атака БПЛА на Ростовскую область: обломки дронов повредили детский лагерь и университет

  © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
В Ростовской области после атаки беспилотников поврежден детский комплекс в Неклиновском районе и здание ДГТУ в Азове

17 мая губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что во время отражения атаки на регион один из беспилотников упал на территории детского оздоровительного комплекса «Спутник» в селе Натальевка. 

Обломки беспилотника повредили крышу одного из строений лагеря, однако возгорания не случилось. Никто из участников не пострадал.

Также по словам главы региона, при падении беспилотника в городе Азов повреждено остекление здания филиала Донского государственного технического университета (ДГТУ). Никто не пострадал.

В ночь на 17 мая силы ПВО уничтожили БПЛА над Азовом и Таганрогом, а также в трех районах: Неклиновском, Чертковском и Верхнедонском. 

Как писали Юга.ру, СМИ и духовенство назвали восемь погибших при отражении атаки у Крымского моста. Власти о потерях не сообщали.

