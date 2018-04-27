Дерипаска согласился уйти из совета директоров En+ и сократить долю в компании

Основной владелец En+ Олег Дерипаска согласился сократить долю участия в компании ниже 50% (с 66%) и уйти из совета директоров

«После серии переговоров с председателем совета директоров компании независимым директором Лордом Баркером Олег Дерипаска в целом согласился с просьбой председателя совета директоров снизить свою долю в компании до уровня ниже 50%. Кроме того, в рамках указанных выше усилий по взаимодействию с OFAC, Дерипаска согласился с предложением Баркера подать в отставку из совета директоров и дать свое согласие на назначение ряда новых независимых директоров, которые получат большинство в совете», — говорится в сообщении En+.

Как следует из сообщения, 26 апреля компания отправила OFAC (структура американского Минфина, отвечающая за правоприменение в области санкций) запрос о продлении действия лицензии, касающейся срока выхода американских инвесторов из акций и других бумаг компании, до 31 октября 2018 года, или до той даты, которую OFAC сочтет уместной. Этот срок истекает 7 мая.

Также En+ просит продлить срок действия лицензии на осуществление бизнес-операций с компанией.

США 23 апреля объявили, что готовы снять санкции с другой компании, совладельцем которой является Дерипаска — «Русала», если бизнесмен откажется от части активов и от контроля над «Русалом», который оказался одним из наиболее пострадавших от санкций активов, отмечает ТАСС.

На новостях, связанных с «Русалом» и En+ Group, стоимость алюминия упала с начала недели почти на 10%, что может стать рекордным обвалом с декабря 2008 года, передает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, Дерипаска в феврале покинул пост президента металлургической объединенной компании «Русал» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.

6 апреля американский Минфин опубликовал санкционный список, в который попал в том числе Дерипаска и ряд его компаний, среди которых энергетическая En+. Они были включены в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ».