Российские миллиардеры из-за санкций США потеряли за один день 16 млрд долларов

Совокупное состояние 27 богатейших россиян за 9 апреля уменьшилось на 16 млрд долларов

Об этом свидетельствуют подсчеты Bloomberg на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

В рейтинг BBI входят 500 богатейших людей мира. Он обновляется каждый день по результатам закрытия биржевых торгов в Нью-Йорке. По данным на 9 апреля, в списке было 27 россиян. Из них только один смог увеличить свое состояние, остальные — потеряли деньги.

Больше всех потерял основной владелец «Норильского никеля» Владимир Потанин. Его состояние уменьшилось на 2,25 млрд долларов. Исполнительный директор «Лукойла» Вагит Алекперов потерял за день 1,37 млрд долларов, владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг — 1,28 млрд долларов, совладелец UC Rusal Олег Дерипаска — 905 млн долларов. По оценке агентства, за последние два торговых дня состояние Дерипаски сократилось более чем на 2 млрд долларов, пишут «Ведомости».