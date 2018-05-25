Дерипаска покинул совет директоров «РусАла»

Российский бизнесмен Олег Дерипаска вышел из совета директоров металлургической объединенной компании «РусАл»

Как сообщали Юга.ру, 18 мая Олег Дерипаска покинул совет директоров En+. Ранее он согласился снизить свою долю в En+ и покинуть совет директоров компании после серии переговоров с Грегори Баркером. Таким образом компания планировала обойти санкционные ограничения со стороны Минфина США, включившего 6 апреля Дерипаску и ряд его компаний в SDN-лист, который накладывает ограничения на любое сотрудничество с ними американского бизнеса и граждан США. Власти штатов предписали своим резидентам до 5 июня разорвать все операции и контракты с включенными в список компаниями, а до 7 мая — продать акции, долги и другое имущество «Русала», En+ и группы «ГАЗ».

В феврале Дерипаска покинул пост президента металлургической объединенной компании «РусАл» и энергетической En+ Group. В марте он стал седьмым в списке миллиардеров с наибольшим доходом по версии Forbes.