Сочинского адвоката Беньяша приговорили к штрафу в 30 тыс. рублей за избиение полицейских

Ленинский районный суд Краснодара 11 октября вынес приговор сочинскому адвокату Михаилу Беньяшу, которого обвинили в том, что он укусил и ударил двух полицейских

Дело Михаила Беньяша. Адвоката задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре в день проведения несогласованного митинга против пенсионной реформы. После задержания Беньяш заявил, что его избили. Через два дня его взяли под стражу на 14 суток за неповиновение полиции. В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, его задержали повторно. Против Беньяша завели два уголовных дела. Первое — по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) — возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Это дело закрыли в декабре из-за отсутствия состава преступления.

Второе дело завели по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) из-за того, что при задержании на протестной акции 9 сентября юрист якобы укусил за руку одного полицейского и ударил другого. Сам он заявил, что этого не делал. 23 октября 2018 года Краснодарский краевой суд отпустил Беньяша из‑под ареста под залог в 600 тыс. рублей. Деньги внесла Адвокатская палата Краснодарского края.

Суд на Беньяшем. В январе расследование уголовного дела против адвоката завершеили и передали в суд. После этого провели несколько заседаний. На одном из них, в феврале, судья запретила журналистам присутствовать на заседаниях, поскольку они «затрагивают интересы государства и потерпевших». 3 сентября прошли прения сторон по делу Беньяша. Прокурор Андрей Томчак, который представляет гособвинение, попросил снизить адвокату штраф с 70 тыс. до 40 тыс. рублей. Беньяш назвал доводы его виновности смехтворными и напомнил о презумпции невиновности.