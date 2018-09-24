Краснодарского адвоката Беньяша снова задержали. Его заподозрили в применении насилия к представителю власти

Краснодарский край

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Защита краснодарского адвоката Михаила Беньяша сообщила, что его снова задержали

Об этом в своем фейсбуке 23 сентября написал адвокат Алексей Аванесян. В этот день Беньяш должен был выйти из спецприемника в Усть-Лабинске после ареста. По данным Аванесяна, Беньяша задержали еще на 48 часов. В отношении него возбудили дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия,не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти).

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Как сообщали Юга.ру, Михаила Беньяша задержали 9 сентября — в день протестной акции у краснодарского кинотеатра «Аврора». Адвокат Александр Попков сообщил, что Беньяша избили в полиции. На странице адвоката Алексея Аванесяна в фейсбуке появилось видео с рассказом юриста о том, что с ним произошло в отделе полиции. Беньяша арестовали на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В полиции заявили, что он избил себя сам.

Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде граждан, которых задерживали на протестных акциях. 

Краснодар Митинги

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