Два уголовных дела против сочинского адвоката Беньяша и 350 адвокатов за него. Что вообще происходит?

В Краснодаре в отношении сочинского адвоката Михаила Беньяша возбудили два уголовных дела. Перед этим его задержали 9 сентября, в день несогласованной акции против пенсионной реформы, и избили в отделе полиции. Юга.ру восстановили хронологию событий, происходивших с адвокатом и предшествовавших уголовному преследованию.

В Ленинском суде Краснодара 25 сентября задержание Беньяша продлили еще на 72 часа для уточнения диагноза — у адвоката было подозрение на воспаление легких. Следователь настаивал на аресте сроком на два месяца. Следующий суд состоится 28 сентября.

Задержание

По словам Михаила Беньяша, он приехал в Краснодар по своим делам и чтобы помочь возможным задержанным на протестной акции против пенсионной реформы.

Мероприятие планировали провести активисты штаба Алексея Навального. Участники должны были в 14:00 собраться у кинотеатра «Аврора» и пройти по улице Красной до пересечения с Северной. Однако активисты не получили согласование городской мэрии на проведение шествия, и начались задержания. По данным администрации Краснодара, в акции приняли участие 150 человек. Независимый правозащитный медиапроект «ОВД-Инфо» сообщил, что у «Авроры» задержали около 60 человек.

Днем 9 сентября Беньяш сдал в СК и прокуратуру заявления, что в отношении него ведется оперативная разработка и его автомобиль поставлен на ориентировку — адвокат просил органы провести проверку и не исключал, что его задержат. Беньяш шел по улице Красной с Ириной Бархатовой. Девушка, по словам адвоката, заключила с ним соглашение о юридической помощи. Беньяшу позвонил человек, которого задержали накануне протестной акции (6 сентября арестовали пять человек, на следующий день — еще одного), и адвокат собирался в отдел полиции на улице Октябрьской.

Рядом с ними остановилась Mazda 3, из нее выскочили двое мужчин и насильно посадили Беньяша с Бархатовой в салон. О задержании адвоката рассказал его коллега Александр Попков. По его словам, те мужчины были в штатском и не представились, а Беньяша сильно били в машине. Позже Беньяш рассказал, что одного из тех, кто его задержал, звали Егор Долгов — он прочитал имя в одном из документов. Второй представился Иваном уже в отделении полиции. Но другие сотрудники, подчеркнул Беньяш, называли его Дмитрием.

Михаил Беньяш адвокат

«В машине я пытался позвонить и сообщить, что меня то ли задержали, то ли похитили, на что этот Иван стал вырывать телефон, ломать мне руку, душить пальцами, пытался выдавить мне глаза. Я не сел в машину добровольно, Бархатова это снимала, и когда полицейские увидели, что нас снимают, один из них сказал: "Забери телефон". Ее тоже схватили и посадили в машину, нас отвезли на Октябрьскую», — рассказывал позже сам Беньяш.

Чем известен Михаил Беньяш?

По словам адвоката Александра Попкова, 41-летний Беньяш работает адвокатом около десяти лет. Он специализируется на уголовных и гражданских делах. Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде граждан, которых задерживали на митингах в Сочи и Краснодаре.

«Защита митингующих была его своеобразным хобби. [Беньяш] считал это своим небольшим вкладом в укрепление гражданских прав людей», — рассказал Попков «Медузе».

В сентябре 2016 года Беньяш отстоял в Европейском суде по правам человека право условно осужденных на получение загранпаспорта и выезд из страны. Он сам, будучи условно осужденным, не мог выехать из России, но заявил, что «занимался этим не для себя, а больше для тех, для кого это дело сейчас актуально, кого сейчас не выпускают из страны». Портал Юга.ру подробно писал об этом кейсе. Беньяш представлял интересы 158 потерпевших в деле о мошенничестве с землями коттеджного поселка «Пушкинский дол» в Геленджике, защищал краснодарского активиста Александра Мандригелю, которого арестовали за картинку в соцсетях.

За несколько дней до протестной акции 9 сентября в ответ на задержания активистов и сотрудников краснодарского штаба Алексея Навального Беньяш начал публиковать в соцсетях личные телефоны чиновников и тех, кого он считал причастными к неправомерным действиям на митингах.

«Со следующего ареста активиста я начну выкладывать в паблик личные номера телефонов и адреса как чинуш администрации края, так и работников УВД. По очереди, какие знаю. И плевал я на ваши законы о персональных данных. Пять тыщ штрафа заплатить?» — написал адвокат у себя в фейсбуке 7 сентября.

Среди тех, чьи контакты опубликовал Беньяш, был создатель и главный редактор краснодарского общественно-политического издания «Ясно» Алексей Костылев. Спустя три дня на «Ясно» появилось обращение Костылева — он писал, что находится «в большом недоумении и не ожидал, что наша местная оппозиция способна на такие мерзости». Костылев пишет, что адвокат на своих страницах в соцсетях незаконно призывал к участию в митинге 9 сентября.

«Считаю необходимым провести проверку его деятельности со стороны коллегии адвокатов, поскольку он явно нарушает профессиональную этику. Кроме того, считаю, что в настоящее время он оказывает давление на правоохранительные органы», — написал Костылев.

Он возмутился, что адвокат опубликовал его номер телефона, и заявил, что намерен обратиться в правоохранительные органы с просьбой провести проверку. В течение двух недель после этого на «Ясно» вышел без малого десяток публикаций, посвященных Михаилу Беньяшу, где его зачастую называли «скандальным адвокатом». Отдельная новость была посвящена тому, что в радиоэфире шоумена Владимира Соловьева адвокат Сталина Гуревич «разгромила поведение» Беньяша.

В полиции

О том, что происходило в отделе с точки зрения полиции, можно узнать из рапорта, подписанного сержантом Е. Долговым. Документ опубликовал у себя в фейсбуке адвокат Александр Попков.

По данным полицейских, Беньяша заметили около 13:30 на перекрестке улиц Красной и Ленина. В рамках материала проверки его пригласили в управление МВД по Краснодару для дачи объяснения и составления административного протокола по ст. 20.2 КоАП РФ. Беньяш согласился, но потребовал, чтобы с ним поехала Бархатова для предоставления ему юридических услуг.

Около 14:00 на парковке отдела полиции на улице Октябрьской, 121 Беньяш стал «наносить себе телесные повреждения по различным частям лица, биться головой об стекло автомобиля, ногами выбивать двери, пытался покинуть отдел полиции бегством, на неоднократные требования сотрудников прекратить хулиганские действия отвечал грубым отказом, пытался спровоцировать драку» и пытался убежать. Для пресечения действий адвоката к нему применили силу, надели на него наручники, так как «гражданин мог нанести физический вред себе и окружающим». В отношении задержанного составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

В распоряжении «Адвокатской газеты» появились две версии рапортов, подписанных оперуполномоченными Д. Юрченко и Е. Долговым. Во втором рапорте не указано, что задержанный ругался и провоцировал сотрудников МВД на драку, но уточняется, что в результате у задержанного образовались многочисленные ссадины на правой щеке, левой брови, на левом и правом локтях.

Беньяш рассказал, что на парковке отдела его вытащили из машины, бросили лицом в асфальт и потащили в здание на третий или четвертый этаж — он не помнил.

«Меня завели в кабинет уголовного розыска. Иван попросил всех выйти и несколько раз ударил по лицу справа кулаком. Потом он меня бросил на пол, и я ударился головой о сейф. Наверное, потому что я добровольно не отдал телефон, или личная неприязнь какая-то. Они говорили, что у них повреждена машина. Но я не исключаю, что когда ты душишь человека, а он пытается разжать руки, то машина может пострадать», — сказал адвокат.

Через несколько часов его отвезли в больницу на полицейской машине, но осмотревшие его врачи сказали, что с ним все в порядке. Все это время Беньяша держали в наручниках, — по его словам, их не сняли даже когда делали томограмму мозга.

Адвокат рассказал, что провел в наручниках около пяти часов. Полицейские нецензурно бранились, «орали и тыкали». Ему говорили, что приезжал следователь, и угрожали ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти) — якобы он укусил Ивана (Дмитрия) за палец. Утром 10 сентября Беньяш снова попал в больницу, ему поставил диагноз — травматический отит. Адвокат жаловался, что плохо слышит одним ухом и у него болит колено, которое он травмировал ранее.

К Михаилу не пускали адвоката — защитник попал в камеру административно задержанных уже ночью. Полицейские мотивировали недопуск планом «Крепость».

Арест

Рассмотрением административного дела в отношении адвоката занимался Ленинский районный суд Краснодара на улице Морской. Заседание было назначено на 11 сентября в 9:30. Адвокат Алексей Аванесян рассказал «Адвокатской газете», что дело отказались рассматривать трое судей, а окончательное решение приняли с нарушениями. Защите Беньяша отказали во всех ходатайствах: в допросе свидетелей, тех, кто составлял протокол, и понятых, привлечении прокурора к участию в деле. Суд не посмотрел видеозапись задержания адвоката и не приобщил ее к материалам дела.

Алексей Аванесян адвокат

«Был также заявлен отвод судье, поскольку он пропустил несколько стадий процесса по первому делу (по ст. 20.2 УПК) — не заслушал мнение двоих или троих защитников и убежал из зала. Также отвод был заявлен и секретарю судебного заседания, которая не вела протокол (это подтверждается видеозаписью), позволяла себе реплики и разговоры с участниками процесса, потеряла ордера и имела клинические признаки алкогольного опьянения», — сказал Аванесян.

Он подчеркнул, что подал заявление в Следственный комитет на имя его главы Александра Бастрыкина о совершении сотрудниками полиции тяжких преступлений в отношении Михаила Беньяша.

Беньяшу дали 14 суток ареста по ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и отвезли в спецприемник в Усть-Лабинске.

Второе задержание и уголовное дело из-за укуса

Вечером 23 сентября Алексей Аванесян сообщил, что Беньяша снова задержали — в тот день, когда он должен был выйти из спецприемника. В отношении Михаила возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), ему по этой статье предъявили обвинение.

Следственное управление СК РФ по Краснодарскому краю 24 сентября опубликовало релиз о том, что адвоката (его фамилию не указали) заподозрили в применении насилия в отношении сотрудников полиции.

По версии следствия, 6 сентября полицейские во время мониторинга обнаружили, что в интернете адвокат призывал к участию в несогласованном митинге, об этом составили рапорт. Было возбуждено дело об административном правонарушении. 9 сентября двое оперуполномоченных заметили адвоката на улице Ленина. После разъяснений сотрудники МВД предъявили свои служебные удостоверения, сообщив адвокату о необходимости проследовать вместе с ними в отдел полиции. «Мужчина разместился в их автомобиле, где по пути следования применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому», — сказано в релизе СК.

Также в сообщении следственного управления говорится, что в отношении адвоката возбудили еще одно уголовное дело — по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия).

Следствие полагает, что 6 мая Первомайский районный суд Краснодара рассматривал административное дело в отношении женщины, которую защищал указанный адвокат. Защитник «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи, о чем ему делались замечания, на которые адвокат не реагировал и продолжал нарушать установленный порядок судебного процесса». Из-за нарушения порядка судебного заседания мужчину удалили из зала, он продолжил «противоправное поведение» в холле, и его отстранили от участия в рассмотрении дела. Адвокат отказался покидать зал судебного заседания, и его вывели принудительно. В тот же день он снова пытался вмешаться в работу суда и проник в тот же зал судебного заседания. Действия адвоката пресекли полицейские.

Об этом случае Беньяш рассказывал «Адвокатской газете». В Первомайском районном суде 6 мая было заседание по обвинению участников протестной акции, которая прошла 5 мая в Краснодаре. Подсудимых обвиняли в нарушении порядка проведения публичного мероприятия (по ч. 5 ст. 20.2 КоАП РФ) и неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (по ст. 19.3 КоАП РФ). Беньяш защищал нескольких человек.

По словам адвоката, в начале заседания он попросил суд дать ему время для ознакомления с делом и ходатайствовал о допуске в зал общественных защитников и других граждан, заинтересованных в ходе процесса. Судья дал адвокату пять минут на ознакомление с делом. После того как судья вернулся с перерыва, Беньяш ему напомнил о втором ходатайстве и получил ответ, что указанных адвокатом лиц нет в коридоре. Они были перед зданием суда, потому что их не пустили. Судья парировал, что суд — режимный объект, а обеспечение явки заинтересованных лиц не входит в обязанности суда. Беньяшу заявили, что если он не подчинится требованию судьи, его удалят из зала. Адвокат напомнил судье, что тот сам нарушает закон, не пуская людей на открытое заседание. Как рассказывает Беньяш, после этого к нему сзади подошли двое полицейских, подняли за руки и буквально швырнули к дверям, после чего вытолкали в фойе.

В зале остались вещи Михаила, и он попытался зайти обратно, но сотрудники полиции схватили и отбросили его на рамку металлоискателя высотой 2,5 метра. Беньяш упал на пол, а на ногу ему упала сломавшаяся рамка. Работники суда вызвали скорую, медики диагностировали ушиб ноги. Беньяш настаивал, чтобы происходящее зафиксировали в протоколе, но приехавший участковый составил акт опроса адвоката и свидетелей и уехал для проведения проверки по факту повреждения металлоискателя. Защищать его клиентов в суде продолжила адвокат по назначению. Ее фамилия не была указана в судебном постановлении, и против участия нового адвоката возражала доверительница Беньяша Каролина Задойнова. Подсудимая просила допустить к ее защите общественного защитника, который был на улице, но суд проигнорировал просьбу. Беньяша не допустили к участию ни в одном из последующих процессов, проходивших в тот день.

Адвокат заявил, что готовит жалобу в Адвокатскую палату Краснодарского края и Комиссию по защите профессиональных прав адвокатов, а также заявление в СК, чтобы провели проверку по факту превышения полномочий полицейскими — они подменили собой судебных приставов и в их полномочия не входило поддержание порядка в судебном заседании.

Реакция

Сам Беньяш назвал происходящее с ним политическими репрессиями. За адвоката вступилось профессиональное сообщество — на суде 25 сентября его защищали десять адвокатов. По данным адвоката Александра Попкова, в Краснодар специально прилетел заместитель председателя Комиссии по защите профессиональных прав Адвокатской палаты Москвы Александр Пиховкин. Более 300 юристов со всей страны подписали письмо в защиту Беньяша в Федеральную палату адвокатов.

Президент Федеральной палаты адвокатов Юрий Пилипенко заверил, что в организации внимательно следят за ситуацией, сложившейся с Михаилом. По его словам, федеральная палата взаимодействует с руководством Адвокатской палаты Краснодарского края и с комиссиями по защите прав адвокатов. Комиссии при Совете ФПА по защите прав адвокатов поручили взять это дело под контроль и принять меры в случае необходимости.

Юрий Пилипенко президент ФПА

«Вынесенные в отношении коллеги судебные постановления изучены, и мы пришли к предварительному выводу, что они — небезупречны. Так, административная ответственность за неповиновение распоряжению или требованию сотрудника полиции может наступать, если они являются законными. Однако законность этих требований в постановлении судьи не обоснована; к этому есть вопросы, что дает полноценные правовые основания для обжалования вынесенных судебных актов», — сказал Пилипенко «Адвокатской газете».

Пилипенко рассказал, что обсудил с министром внутренних дел России Владимиром Колокольцевым ситуацию с задержанием Беньяша. Глава МВД пообещал разобраться в ситуации.

Международная правозащитная организация Amnesty International потребовала немедленного освобождения Беньяша и признала его узником совести.

В свою очередь издание «Ясно» приводило слова члена Совета по правам человека при президенте РФ Александра Брода, который сказал, что считает странным решение Amnesty International, представители которой предварительно не побывали в регионе и не ознакомились с материалами следствия. «Зачем бежать впереди паровоза? Или создать лишний повод, чтобы пнуть Россию за нарушения прав человека? [...] К чему эта политизация инцидента?» — говорил член СПЧ.