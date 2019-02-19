Судья сочла «невозможным» участие СМИ в заседаниях по делу адвоката Беньяша. Защитники назвали это незаконным

Ленинский районный суд Краснодара запретил журналистам присутствовать на заседаниях по делу адвоката Михаила Беньяша, обвиняемого в нападении на полицейских, поскольку они «затрагивают интересы государства и потерпевших»

При этом сам процесс не был закрыт — в постановлении отмечается, что следующее заседание 21 февраля будет открытым.

Адвокат Алексей Аванесян заявил порталу Юга.ру, что защитники Беньяша считают решение судьи незаконным. Он пояснил, что виды решений, которые могут быть приняты судьей на предварительном слушании, определяет статья 236 УПК РФ. И в ней нет решения о признании заседания закрытым или открытым.

«Судья посчитала, что "суд полагает невозможным участие в судебном заседании средств массовой информации". Фактически она предрешила, что процесс будет закрыт для журналистов, но при этом заседание будет открытым. Так не бывает: оно либо закрытое, либо открытое. Выходит, закрыть его для СМИ — это дискриминация определенной группы. На заседание может зайти любой человек, другой вопрос — разрешат ли ему вести аудиозапись и фото-, видеосъемку», — отметил Аванесян.

«Судья фактически вышла за пределы своих полномочий. Согласно УПК, закрытое судебное заседание допускается только на конкретных основаниях: если оно приведет к нарушению гостайны, если преступление совершено в отношении лиц, не достигших 16-летнего возраста, и если речь о преступлении против половой неприкосновенности. Там же указано, что в определении суда о закрытом заседании должны быть указаны конкретные обстоятельства, на основании которых судья принял такое решение. Здесь же судья указывает: в интересах государства и в интересах потерпевших. Но потерпевшие на заседании заявили, что хотят, чтобы заседание было закрыто, потому что в "каких-то соцсетях" они увидели в отношении себя оскорбительные комментарии. При этом они отказались указывать в каких соцсетях, подали ли они иски о защите чести и достоинства и не привели никаких доказательств», — рассказал адвокат.

Он добавил, что защитников возмущает тот факт, что судья, принявшая это решение, входит в состав квалификационной коллегии судей Краснодарского края.

«То есть этот человек должен рассматривать жалобы на такие небезупречные решения судей. А она сама их принимает», — отметил Аванесян.

Он также сообщил, что отдельно обжаловать это решение нельзя — только вместе с приговором.