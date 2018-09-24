В Краснодаре против адвоката Беньяша возбудили еще одно уголовное дело

Стало известно, что в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша расследуют два уголовных дела

По версии следствия, 6 сентября юрист в интернете призывал людей к участию в несогласованном митинге. По данному факту полицейские возбудили дело об административном правонарушении.

Двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска заметили мужчину на улице Ленина 9 сентября. Они предъявили адвокату свои удостоверения, объяснили причины его остановки и попросили проследовать с ними в отдел полиции. После этого юрист сел в автомобиль сотрудников правоохранительных органов. По дороге он схватил и укусил за руку одного полицейского и не менее трех раз ударил локтем по лицу другого.

Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Его задержали после того, как он покинул спецприемник в Усть-Лабинске, где отбывал административный арест.