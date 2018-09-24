В Краснодаре против адвоката Беньяша возбудили еще одно уголовное дело
Стало известно, что в отношении краснодарского адвоката Михаила Беньяша расследуют два уголовных дела
По версии следствия, 6 сентября юрист в интернете призывал людей к участию в несогласованном митинге. По данному факту полицейские возбудили дело об административном правонарушении.
Двое оперуполномоченных отдела уголовного розыска заметили мужчину на улице Ленина 9 сентября. Они предъявили адвокату свои удостоверения, объяснили причины его остановки и попросили проследовать с ними в отдел полиции. После этого юрист сел в автомобиль сотрудников правоохранительных органов. По дороге он схватил и укусил за руку одного полицейского и не менее трех раз ударил локтем по лицу другого.
Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Его задержали после того, как он покинул спецприемник в Усть-Лабинске, где отбывал административный арест.
Также в Первомайском районном суде 6 мая юрист был защитником женщины в деле об административном правонарушении. Во время судебного заседания адвокат неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи. Юристу делали замечания, на которые он не реагировал. Тогда защитника принудительно удалили из зала суда, но он продолжил нарушать порядок в холле, из-за чего был отстранен от дальнейшего участия при рассмотрении дел об административных правонарушениях.
В тот же день адвокат снова попытался вмешаться в деятельность суда. Юрист проник в зал судебного заседания, из которого ранее его удалили. Против мужчины возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование осуществлению правосудия), сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
Проводятся следственные действия. Расследование дела продолжается.
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Как сообщали Юга.ру, Михаила Беньяша задержали в день акции против пенсионной реформы у краснодарского кинотеатра «Аврора» 9 сентября. Адвокат Александр Попков сообщил, что Беньяша избили в полиции и арестовали на 14 суток по ст. 19.3 КоАП РФ (Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). В полиции заявили, что он избил себя сам.
Адвокат Алексей Аванесян 23 сентября написал в своем фейсбуке о повторном задержании Беньяша. В этот день юрист должен был выйти из спецприемника в Усть-Лабинске после прошлого ареста.
Михаил Беньяш известен своей деятельностью по защите в суде граждан, которых задерживали на протестных акциях.
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