Прокурор попросил 40 тыс. штрафа для сочинского адвоката Беньяша, которого обвиняют в избиении полицейских

В Ленинском районном суде Краснодара 3 сентября начались прения по делу сочинского адвоката Михаила Беньяша

Дело Михаила Беньяша. 9 сентября 2018 года полицейские в штатском задержали адвоката в Краснодаре. Это был день проведения несогласованного митинга против пенсионной реформы. После задержания Беньяш заявил, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции. В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, его задержали повторно. Против Беньяша завели два уголовных дела. Первое — по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) — возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Но это дело прекратили в декабре из-за отсутствия состава преступления.

Второе дело, по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), завели за то, что при задержании на протестной акции 9 сентября Беньяш якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого. Сам он заявил, что этого не делал, а избили его. 23 октября 2018 года Краснодарский краевой суд отпустил Беньяша из‑под стражи под залог в 600 тыс. рублей, который внесла Адвокатская палата Краснодарского края.

Суд на Беньяшом. В январе расследование уголовного дела против адвоката было завершено, материалы передали в суд. После этого состоялось несколько заседаний. На одном из них, в феврале, судья запретила журналистам присутствовать на заседаниях, поскольку они «затрагивают интересы государства и потерпевших». Утром 3 сентября начались прения сторон по делу Беньяша, заседание открыто для прессы. «Медиазона» сообщает, что на входе в суд была заметная очередь. Первым выступил прокурор Андрей Томчак, который представляет гособвинение. Он попросил снизить Беньяшу штраф с 70 тыс. до 40 тыс. рублей в связи с тем, что адвокат находился в СИЗО. Также прокурор заявил, что считает «возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы». «Утверждаю, что все было так, как написано в обвинении», — заявил Томчак.