Прокурор попросил 40 тыс. штрафа для сочинского адвоката Беньяша, которого обвиняют в избиении полицейских
В Ленинском районном суде Краснодара 3 сентября начались прения по делу сочинского адвоката Михаила Беньяша
Дело Михаила Беньяша. 9 сентября 2018 года полицейские в штатском задержали адвоката в Краснодаре. Это был день проведения несогласованного митинга против пенсионной реформы. После задержания Беньяш заявил, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции. В день, когда адвокат должен был выйти из спецприемника, его задержали повторно.
Против Беньяша завели два уголовных дела. Первое — по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) — возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Но это дело прекратили в декабре из-за отсутствия состава преступления.
Читайте также:
Второе дело, по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти), завели за то, что при задержании на протестной акции 9 сентября Беньяш якобы укусил за руку одного полицейского и ударил локтем по лицу другого. Сам он заявил, что этого не делал, а избили его.
23 октября 2018 года Краснодарский краевой суд отпустил Беньяша из‑под стражи под залог в 600 тыс. рублей, который внесла Адвокатская палата Краснодарского края.
Суд на Беньяшом. В январе расследование уголовного дела против адвоката было завершено, материалы передали в суд. После этого состоялось несколько заседаний. На одном из них, в феврале, судья запретила журналистам присутствовать на заседаниях, поскольку они «затрагивают интересы государства и потерпевших».
Утром 3 сентября начались прения сторон по делу Беньяша, заседание открыто для прессы. «Медиазона» сообщает, что на входе в суд была заметная очередь.
Первым выступил прокурор Андрей Томчак, который представляет гособвинение. Он попросил снизить Беньяшу штраф с 70 тыс. до 40 тыс. рублей в связи с тем, что адвокат находился в СИЗО. Также прокурор заявил, что считает «возможным назначить наказание, не связанное с лишением свободы».
«Утверждаю, что все было так, как написано в обвинении», — заявил Томчак.
Читайте также:
В то же время он перечислил смягчающие обстоятельства: наличие малолетнего ребенка и положительные хараткеристики юриста.
Беньяш назвал доводы его виновности смехтворными и напомнил о презумпции невиновности. По словам адвоката, в нарушение этого базового принципа защите пришлось представлять доказательства невиновности подсудимого, а не обвинению — его вины.
Кроме того, Беньяш поблагодарил коллег и друзей за поддержку, а судью Диану Беляк — за соблюдение УПК «в отличие от других кубанских судей».
«Вы дали доказать мою невиновность», — сказал адвокат к судье.
Он добавил, что не имеет претензий и к прокурору.
Все материалы по теме:
Читайте также
В твиттере обсуждают стереотипы о том, почему нельзя уехать из городов России
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.