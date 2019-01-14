СК собирается передать в суд дело сочинского адвоката Беньяша, обвиненного в избиении полицейского

В Краснодаре завершили расследование уголовного дела против адвоката Михаила Беньяша, которого обвинили в применении насилия в отношении полицейских

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что в ближайшее время направят в суд уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением по ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо угроза применения насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

Как сообщали Юга.ру, в день проведения митинга против пенсионной реформы 9 сентября 2018 года сотрудники полиции в штатском задержали Михаила Беньяша в центре Краснодара. После задержания адвокат заявил, что его избили. Через два дня его арестовали на 14 суток за неповиновение полиции.

В день, когда Беньяш должен был выйти из спецприемника, его снова задержали. Стало известно, что на адвоката завели сразу два уголовных дела: по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) и ч. 1 ст. 318 УК РФ (Применение насилия к полицейскому).

По версии следствия, после задержания Беньяш, находясь в полицейском автомобиле, «применил к сотрудникам полиции насилие, схватив и укусив одного за руку и нанеся не менее трех ударов локтем в область лица другому». По словам адвоката, в полицейской машине на него надели наручиники, в которых он провел несколько часов.