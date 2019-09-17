Мамаев в свой день рождения вышел на свободу вместе с Кокориным. По словам адвоката, они продолжат играть за свои клубы

Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого спортсмены стали фигурантами уголовного дела.

Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале июля их перевели в колонию, 2 августа Мамаев и Кокорин подали прошения об условно-досрочном освобождении, а 6 сентября суд принял решение отпустить их.

Футболисты вышли на свободу утром 17 сентября. У выхода из колонии их встречал отчим Кокорина. Спортсмены не стали общаться с журналистами и сразу уехали.