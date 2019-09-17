Мамаев в свой день рождения вышел на свободу вместе с Кокориным. По словам адвоката, они продолжат играть за свои клубы
Футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина утром 17 сентября выпустили на свободу по УДО
Футболист «Краснодара» Павел Мамаев и игрок «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл, а также их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года в Москве устроили две драки — с водителем ведущей Первого канала, а также чиновником Минпромторга и его коллегой. После этого спортсмены стали фигурантами уголовного дела.
Следствие длилось полгода, все это время спортсмены находились в СИЗО. 8 мая суд приговорил братьев Кокориных к полутора годам колонии, Мамаева и Протасовицкого — к году и пяти месяцам. Они должны были выйти на свободу в декабре и ноябре соответственно. В начале июля их перевели в колонию, 2 августа Мамаев и Кокорин подали прошения об условно-досрочном освобождении, а 6 сентября суд принял решение отпустить их.
Футболисты вышли на свободу утром 17 сентября. У выхода из колонии их встречал отчим Кокорина. Спортсмены не стали общаться с журналистами и сразу уехали.
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Как пишет РИА «Новости», адвокат Юрий Падалко сообщил, что Кокорин накануне заключил новый контракт с «Зенитом». Также юрист напомнил, что у Мамаева есть действующий контракт с «Краснодаром».
Напомним, что сразу после драки «Краснодар» обратился в Российский футбольный союз с заявлением о расторжении договора с Павлом Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий в апреле заявил, что он лично принял решение о прекращении сотрудничества с полузащитником. Бизнесмен назвал происшествие недопустимым и отметил, что поведенческая модель футболиста должна соответствовать образу, который видят дети, когда «ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире».
14 сентября председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов заявил, что вопрос о расторжении контракта между «Краснодаром» и Мамаевым будет рассмотрен до конца сентября. Точная дата заседания будет назначена после освобождения полузащитника из колонии, сообщил ТАСС.
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