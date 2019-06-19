Адвокат Мамаева назвал Галицкого предателем

Защитник хавбека «Краснодара» Павла Мамаева Игорь Бушманов назвал предательством решение разорвать контракт с футболистом

«Считаю это предательством, причем не со стороны команды, а со стороны ее хозяина. Паша не тот человек, которого стоило бросать на произвол судьбы. В такой ситуации может оказаться любой, никто не застрахован от таких происшествий. Оставлять людей в беде нельзя», — заявил Бушманов RT. Он добавил, что РФС еще не проводил заседание по поступившему обращению «Краснодара». Контракт Мамаева с «Краснодаром» истекает 31 декабря 2019 года, но по словам защитника, согласно Трудовому кодексу, клуб может завершить рабочие отношения сейчас. При этом он должен будет соблюсти все нормы и выплатить средства за оставшиеся дни отпуска и другие предусмотренные законом компенсации.

Ранее владелец «Краснодара» Сергей Галицкий, комментируя решение разорвать контракт с Мамаевым, заявил, что он лично принял решение о прекращении сотрудничества с полузащитником и объяснил причины такого решения. Он назвал происшествие недопустимым и отметил, что поведенческая модель футболиста должна соответствовать образу, который видят дети, когда «ложатся спать, кладут свою голову на подушку и думают о тебе как о кумире». Как сообщали Юга.ру, 8 мая Пресненский суд Москвы приговорил Мамаева к пяти месяцам колонии общего режима, признав его виновным в побоях (ст. 116 УК РФ). Также по делу проходили его друг, форвард «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл Кокорин и их друг Александр Протасовицкий.

Все четверо оказались под следствием после того, как 8 октября 2018 года стали участниками двух драк — с водителем ведущей Первого канала и чиновником Минпромторга и его коллегой. На следующий день после случившегося «Краснодар» обратился в РФС с заявлением о расторжении договора с Мамаевым.