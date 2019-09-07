Кадыров снова позвал Мамаева и Кокорина в «Ахмат». Они ответили на приглашение

Глава Чечни Рамзан Кадыров после информации об УДО футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина предложил им реабилитировать себя в «Ахмате»

Кадыров поддержал решение об условно-досрочном освобождении игроков и выразил готовность трудоустроить их в грозненский клуб. «Мы все должны им помочь, чтобы они вернулись на футбольное поле и дальше продолжили свое дело. Они должны найти достойное место, забивать голы, радовать болельщиков игрой, а мы должны простить их. Если они готовы, мы примем их, дадим возможность выступать за наш "Ахмат"», — сказал Кадыров журналистам, передает ТАСС. Он также высказался о ситуации в своем телеграм-канале, отметив, что случившееся должно послужить уроком для всех звезд и всего общества, показать, что закон есть закон. При этом глава республики выразил мнение, что наказание для Кокорина и Мамаева было слишком строгим.

«Инженеры и технологи и после отбытия наказания могут найти работу, а футболисты вынуждены долго восстанавливаться или вообще не сумеет вернуться в строй. (…) Можно было также подвергнуть большим штрафам, но не ломать все дело их жизни», — заявил Кадыров. Ранее он дважды звал Мамаева и Кокорина в «Ахмат» — сразу после того, как они оказались под следствием, и после оглашения им приговора. В интервью «Говорит Москва» футболисты прокомментировали его приглашение. «Хотелось бы в первую очередь сказать большое спасибо ему. В принципе, он один из немногих, кто высказал свою позицию уверенно, не побоялся ничего. Таких людей было очень мало, но такие заявления громкие, в принципе нужно иметь четкую позицию и такое мужское слово. Но мы в любом случае отталкиваемся от наших клубов, как они скажут — так и сделаем», — сказал Кокорин. Он уточнил, что примет решение о своем будущем после консультаций с руководством петербургского «Зенита». Сейчас Кокорин является свободным агентом — срок его соглашения клубом истек в июне.

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Мамаев также поблагодарил Кадырова за приглашение в «Ахмат». Он напомнил, что ранее о готовности пригласить его с Кокориным в свой клуб также заявлял президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов. «Два человека, которые не побоялись ничего, сказали спокойно, что, да, ребята оступились, ошиблись, но ничего страшного, мы готовы их взять. В любом случае, спасибо им за поддержку, но отталкиваться будем, Саша правильно сказал, от своих клубов. Дальше уже видно будет», — сказал Мамаев. Контракт Мамаева с «Краснодаром» рассчитан до декабря 2019 года, но летом появилась информация, что луб решил разорвать его, решение принимал владелец «Краснодара» Сергей Галицкий. При этом в интервью Мамаев назвал контракт действующим.