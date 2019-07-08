В Ингушетии создадут спецкомиссию по защите детей от насилия после избиения девочки

Власти города Сунжа, где проживала жестоко избитая семилетняя девочка, решили создать специальную комиссию по защите детей от жестокого обращения

Такое решение было принято по итогам прошедшего в администрации города совещания. Его участники единогласно поддержали идею о создании специальной межведомственной комиссии для работы с неблагополучными семьями. В состав комиссии войдут представители местной администрации, духовенства, общественного и молодежного совета и при мэрии Сунжи, работники соцзащиты и управления образования, психолог. Планируется, что они будут совместно вырабатывать механизмы работы с семьями, состоящими на профучете, обсуждать сложные ситуации и т. п., передает «Интерфакс».