В Ингушетии создадут спецкомиссию по защите детей от насилия после избиения девочки
Власти города Сунжа, где проживала жестоко избитая семилетняя девочка, решили создать специальную комиссию по защите детей от жестокого обращения
Такое решение было принято по итогам прошедшего в администрации города совещания. Его участники единогласно поддержали идею о создании специальной межведомственной комиссии для работы с неблагополучными семьями.
В состав комиссии войдут представители местной администрации, духовенства, общественного и молодежного совета и при мэрии Сунжи, работники соцзащиты и управления образования, психолог. Планируется, что они будут совместно вырабатывать механизмы работы с семьями, состоящими на профучете, обсуждать сложные ситуации и т. п., передает «Интерфакс».
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Как писали Юга.ру, 4 июля в одну из больниц Назрани поступила девочка с многочисленными кровоподтеками, ссадинами и ушибами. Ребенка экстренно прооперировали, чтобы сохранить правую руку. По версии следствия, повреждения девочке нанесла ее 35-летняя тетя — родная сестра ее отца. Выяснилось, что семья тети воспитывала ребенка без оформления документов об установлении опеки.
Женщину задержали и заключили под стражу. Против нее возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 111 УК РФ (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью в отношении малолетнего), вину она не признает.
Ребенок находится на лечении в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля в Москве, куда ее доставили из Ингушетии.
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