Избитой в Ингушетии девочке собираются ампутировать часть руки

Пресс-секретарь московского НИИ детской хирургии и травматологии Елена Бумагина 15 июля рассказала, что врачам удалось стабилизировать общее состояние ребенка. Девочка стала активнее, самостоятельно ест и просит еду. Ее наблюдают врачи-реаниматологи, хирурги, реабилитологи. Однако, по словам представителя института, проблемы сохраняются, передает RT .

Она пояснила, что врачи готовят ребенка к ампутации омертвевших тканей правой руки. Состояние позволяет это делать, так как признаков влажной гангрены нет — у девочки только сухая гангрена. Ожидание операции продлится около недели, сообщается в инстаграме министерства здравоохранения Ингушетии.

«У девочки наметилась небольшая тенденция отека левой руки. Уменьшились отеки на ягодицах. С правой рукой врачи выжидают четкой демаркации процесса [возможности разделения омертвевших участков от здоровых — Юга.ру]», — сказала Бумагина.

Как писали Юга.ру, семилетнаяя девочка с множественными ушибами и гематомами поступила в одну из больниц Назрани 4 июля. По подозрению в истязаниях над девочкой задержали и арестовали ее 35-летнюю тетю. Она воспитывала ребенка без документов об опеке. Позже женщине предъявили обвинение в систематических избиениях племянницы в течение полугода.

Также из семьи арестованной женщины забрали еще двух детей. Врачи не нашли у них серьезных травм и следов побоев, но выявили нарушения в развитии. Их мать хотят лишить родительских прав.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова рассказала, что девочку хотят удочерить десятки людей.