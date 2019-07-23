Стали известны подробности дела с мальчиком, которого отец держал на цепи

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка рассказала, что десятилетний мальчик жил с отцом после развода родителей в 2016 году

В Белореченском районе днем 18 июля 46-летний житель села Великовечного отвел своего десятилетнего сына в сарай, обмотал вокруг его шеи металлическую цепь и привязал ее с помощью металлического замка к ножке стеллажа. После этого мужчина вместе с четырехлетним сыном и беременной женой поехал в перинатальный центр Краснодара. Ребенку удалось освободиться, убежать и рассказать о случившемся сотрудницам магазина. Против мужчины возбудили уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ (Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего).

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова связалась с детским омбудсменом в Краснодарском крае и стала следить за ситуацией. По ее данным, родители мальчика официально разведены. В 2016 году суд решил, что ребенок будет жить с отцом. Семья не состояла на учете как неблагополучная, пишет РИА «Новости». Кроме того, врачи осмотрели ребенка и не нашли видимых телесных повреждений. О случившемся сообщили матери, теперь психологи помогают мальчику выстроить с ней отношения.

Женщина рассказала РЕН ТВ, что очень переживает за сына. Также она заявила, что боролась за мальчика в 2016 году, но тогда суд оставил ребенка с отцом. По данным телеканала «360», днем отец заставлял старшего сына работать и помогать ему, а вечером ребенка отправляли в сарай и сажали на цепь, где он ночевал. Местные жители рассказали, что это происходило на протяжении нескольких месяцев.

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