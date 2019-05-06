Прокурор потребовала полтора года тюрьмы для Кокорина, для Мамаева — на месяц меньше
Обвинение по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого обвинило подсудимых в преступлении по сговору и потребовало реальные сроки
Для братьев Кокориных прокурор потребовал 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев, передает RT.
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По мнению прокурора, конфликты спровоцировали обвиняемые.
«Подсудимые находились в агрессивном состоянии, которое было немотивированным», — заявила прокурор (цитата из трансляции «Чемпионата»).
Она отметила, что заявления фигурантов об отсутствии у них сговора опровергаются видеозаписями и другими доказательствами.
«Полагаю, что исправление подсудимых будет только в изоляции от общества», — подчеркнула прокурор (цитата из трансляции «Медиазоны»).
Таким образом, с учетом дней, проведенных в СИЗО, подсудимым придется провести в колонии еще примерно по полгода в случае, если судья согласится с требованием прокурора.
Как сообщали Юга.ру, два конфликта с участием полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева, нападающего «Зенита» Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого произошли 8 октября 2018 года. Сначала произошла драка с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком, а позже — с чиновником Минпромторга Денисом Паком и его коллегой.
11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. 25 марта дело направили в суд, который в начале апреля продлил им арест до 25 сентября.
Ранее в суде дали показания свидетели и потерпевшие.
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