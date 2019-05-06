Прокурор потребовала полтора года тюрьмы для Кокорина, для Мамаева — на месяц меньше

Обвинение по делу футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина, его брата Кирилла и их друга Александра Протасовицкого обвинило подсудимых в преступлении по сговору и потребовало реальные сроки

Для братьев Кокориных прокурор потребовал 1 год и 6 месяцев колонии общего режима, для Мамаева и Протасовицкого — 1 год и 5 месяцев, передает RT .

По мнению прокурора, конфликты спровоцировали обвиняемые.

«Подсудимые находились в агрессивном состоянии, которое было немотивированным», — заявила прокурор (цитата из трансляции «Чемпионата»).

Она отметила, что заявления фигурантов об отсутствии у них сговора опровергаются видеозаписями и другими доказательствами.

«Полагаю, что исправление подсудимых будет только в изоляции от общества», — подчеркнула прокурор (цитата из трансляции «Медиазоны»).

Таким образом, с учетом дней, проведенных в СИЗО, подсудимым придется провести в колонии еще примерно по полгода в случае, если судья согласится с требованием прокурора.