Павел Мамаев в суде частично признал вину по делу о двух драках

Полузащитник ФК «Краснодар» Павел Мамаев 9 апреля частично признал вину по делу о драках в Москве

Во время слушания Мамаев заявил, что не признает предварительный сговор. По его мнению, следствие это надумало и у обвинения нет доказательств. Однако футболист признал, что нанес побои водителю ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталию Соловчуку, но не из хулиганских побуждений. Спортсмен также сказал, что не имеет отношения к избиению главы департамента Министерства промышленности и торговли Дениса Пака, пишет RT .

Как сообщали Юга.ру, полузащитник черно-зеленых Павел Мамаев, нападающий «Зенита» Александр Кокорин, его брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий 8 октября 2018 года подрались с чиновником Минпромторга Денисом Паком и его коллегой, а позже — с водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

11 октября их арестовали по делу о побоях и хулиганстве. 25 марта дело направили в суд, который в начале апреля продлил им арест до 25 сентября.