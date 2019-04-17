«Скажи спасибо, тебе повезло». Пак и Гайсин дали показания на Кокорина и Мамаева

Глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин рассказали об обстоятельствах драки с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым

Показания Пак и Гайсин, которые проходят по делу пострадавшими, дали на заседании в Пресненском суде Москвы 17 апреля. Пак рассказал, что в кафе у него была назначена встреча, и напротив столика, куда его посадили, он увидел шумную компанию, которая «по внешним признакам находилась в состоянии опьянения, вела себя очень шумно, нарушала общепризнанные нормы поведения». «Через некоторое время услышал выкрики: "Гангам стайл", на которые не обращал внимания, потому что не думал, что они обращены ко мне. Это продолжалось некоторое время, потом я услышал фразу про ноутбук. Тогда я подумал, что возможно, компания обращается ко мне. Как видите, я корейской внешности. (…) Эти фразы произносились разными людьми из этой компании. Я спросил у компании: "Вы ко мне?" И своим поведением они подтвердили, что да. Я в корректной форме сделал замечание, сказал, что ведете себя по-хамски», — цитирует Пака «Медиазона». После, по его словам, к нему подошел Кирилл Кокорин, который стал нецензурно ругаться, а Александр Кокорин взял стул и, «целясь в голову, желая нанести максимальный вред жизни и здоровью, нанес удар сверху в область головы».

Примерно в это время пришел Гайсин. По словам последнего, он пытался успокоить конфликтующих, потом пошел к официанту спросить, вызвали ли они полицию. Когда вернулся, Пака бил Кирилл, а самого Гайсина Потасовицкий схватил за шею, а Мамаев ударил. «Пак, насколько я понимаю, в этот момент уже молчал. Финальная фраза с их стороны, со стороны Кирилла: "Китаец, уезжай домой". Это был либо Кирилл, либо кто-то еще из компании, точно не Александр или Павел. Фраза "скажи спасибо, тебе повезло" шла в контексте, что тебя, мол, здесь не убили», — заявил Гайсин. Оба добавили, что никаких извинений компания им не принесла. Когда они ушли, Пак попросил сотрудников «Кофемании» вызвать полицию, те предложили проследовать в пресненское ОВД, где он написал заявление. После чиновнику диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а также скол эмали передних зубов. Мамаев, взявший слово, заявил, что если бы ему дали извиниться перед людьми, которые находились в кафе, он бы извинился. «Поэтому я думаю, что вы как взрослый человек должны понимать, что каждый из нас осознал и понял, что произошло, степень несоизмеримости нашего наказания с той ситуацией. Я думаю, для каждого из нас останется уроком на всю жизнь. Не знаю, насколько вы восприняли мои извинения, нужны ли они были вам. Я хочу подтвердить — я говорю за себя и за ребят — мы все равно все вместе идем. Мы понимаем, что наши действия были не совсем правильными, вся та ночь, то утро были не совсем правильными. Но это не значит, что надо мужчинам, вам, Денису Климентьевичу (Паку), Виталию Соловчуку(потерпевшему водителю), держать до конца жизни какую-то обиду. Это не те действия, которые нанесли вам непоправимый вред, поэтому если будет какая-то возможность примириться, я буду этому рад», — сказал футболист. Ранее в суде свою версию произошедшего рассказали свидетели.