Дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Краснодарский край, Вся Россия

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Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их соучастников 22 марта направили в суд

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что главное следственное управление завершило предварительное следствие. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направили в суд, сообщает RT.

В пресс-службе МВД уточнили, что фигурантов дела будут судить по ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (Побои) и 213 (Хулиганство) УК РФ.

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Как сообщали Юга.ру, Мамаев и Кокорин находятся под арестом в «Бутырке» с 11 октября 2018 года. Из-за длительного заключения под стражей Мамаев подешевел на 1 млн евро и перестал быть в топ-10 самых дорогих футболистов «Краснодара». Подробности уголовного дела против спортсменов читайте здесь.

Павел Мамаев Полиция Прокуратура ФК «Краснодар» Футбол

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