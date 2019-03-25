Дело Мамаева и Кокорина направили в суд

Уголовное дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева и их соучастников 22 марта направили в суд

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила ТАСС, что главное следственное управление завершило предварительное следствие. Обвинительное заключение утверждено прокурором и уголовное дело направили в суд, сообщает RT. В пресс-службе МВД уточнили, что фигурантов дела будут судить по ст. 115 (Умышленное причинение легкого вреда здоровью), 116 (Побои) и 213 (Хулиганство) УК РФ.