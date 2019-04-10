Свидетели драк с участием Мамаева и Кокорина рассказали о причинах конфликтов

В Пресненском суде Москвы 9 апреля состоялось первое открытое заседание по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева

Слушание продлилось почти восемь часов, за это время суд успел допросить трех свидетелей — Карена Григоряна и Екатерину Бобкову, которые были в одной компании с футболистами, и случайного свидетеля Игоря Краснова. Григорян подробно описал, что предшествовало конфликтам с чиновником Минпромторга Денисом Паком и его коллегой Сергем Гайсиным и водителем ведущей Первого канала Виталием Соловчуком.

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По его словам, компания вышла из клуба, через время он заметил конфликт с одним водителем одной из припаркованных машин, которого приняли за таксиста. «Они думали, что [Соловчук] таксист, а водитель им ответил: "Я таких петухов не вожу". И с этого все началось, — сказал Григорян. — Мы подошли поближе, и там — слово за слово — водитель ударил Пашу [Мамаева]». Он рассказал, что после завязалась драка и описал ее обстоятельства. В потасовку вступили другие молодые люди, в какой-то момент за Соловчука вступилась одна из девушек из компании футболистов. В конечном счете мужчина заверил, что «все понял», сел в машину и уехал.

После компания поехала в кафе «Кофемания». Столик в том же зале, где они находились, занял Денис Пак. По словам Григоряна, он долго наблюдал за молодыми людьми. «Мы хотели уходить уже. Протасовицкий с Паком посмотрели друг на друга, и Протасовицкий сказал: "Извините пожалуйста, вы очень похожи на Гангам Стайл". А Пак в ответ говорит: вы похожи на кучку... Слово начинается на "у" и заканчивается на "ы"», — сказал Григорян. После, согласно его показаниям, к Паку подошел Кирилл Кокорин и переспросил, как он их обозвал. Потом подошел Александр Кокорин «со стулом, хотел присесть поговорить». В тот момент Пак повторил ругательство, и Александр ударил его стулом в плечо, а Кирилл дал пощечину. После «все подскочили, охранники подошли, все друг друга разняли».

Григорян добавил, что когда компания уходила из заведения, Александр Кокорин подошел к Паку, «сказал, что был неправ, они примирились». Екатерина Бобкова в свою очередь рассказала, что в кафе обвиняемые «просто встали встали и стали петь песенку "Гангнам Стайл"». Следом встал Пак, закрыл ноутбук и спросил, над ним ли смеются. Протасовицкий ответил: «Вы простите, но похожи на певца», а Пак заявил: «А вы похожи на кучку *******». После, по ее словам, встал Александр Кокорин, который спросил, кого он обозвал. Свидетель Игорь Краснов, который завтракал в кафе, сказал, что компания вела себя вызывающе, что разговор с Паком проходил на повышенных тонах. «Стоит упомянуть эпизод. В конце Пак и Кокорин-старший примирились: состоялся диалог о том, есть ли претензии друг к другу, они сказали, что претензий нет. Допускаю, что для Пака это был способ урегулировать конфликт. Я также слышал, сидя за первым столиком, что Александр Кокорин пытался урегулировать конфликт до удара стулом. Он говорил: видишь, какая мы веселая компания, не обращай внимания, мы скоро уйдем», — рассказал Краснов. Также на заседании Мамаев частично признал вину (признал побои Соловчуку, но не из хулиганских побуждений), Кирилл Кокорин частично признал вину по эпизоду с Паком, Александр Кокорин не признал вину по хулиганству и нанесении вреда здоровью Соловчука, Протасовицкий признал вину по дракам частично. Все четверо обвиняемых не признали вменяемый им предварительный сговор. Их защитники заявили, что в целом предъявленное обвинительное заключение является несостоятельным. Полная текстовая трансляция заседания доступна на «Медиазоне». Суд продолжит допрос свидетелей 10 апреля.